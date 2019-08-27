«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и вылетел из ЛЧ

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Российский ФК «Краснодар» не сумел пройти в групповой этап Лиги чемпионов, повторно проиграв греческому «Олимпиакосу» в раунде плей-офф квалификации турнира.

Встреча, проходившая на «Арене Краснодар», завершилась со счётом 1:2.

Хозяева первыми открыли счёт в матче. На десятой минуте отличился Даниил Уткин. Но уже в ответной атаке Юссеф Эль-Араби восстановил равновесие. В дебюте второго тайма марокканский нападающий сделал дубль, установив итоговый результат.

В первом матче противостояния «Краснодар» проиграл со счётом 0:4. Клуб вылетел из Лиги чемпионов, однако будет бороться в Лиге Европы со стадии группового этапа.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Сулейманов получил травму в матче ЛЧ с «Олимпиакосом».

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