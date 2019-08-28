Уткин заявил, что «Зенит» предложил крупную сумму за трансфер Алексея Миранчука
- РИА Новости
«О Миранчуках и «Зените». Насколько я знаю, «Зениту» нужен Алексей и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс-минус (тогда было €30 млн). Насколько я знаю, футболист хочет остаться. Уверен, что это правда, хотя я лично Алексея не спрашивал. Безусловно, того же хочет и Сёмин. Но вопрос не закрыт», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основной состав железнодорожников с 2013 года.
Ранее гендиректор «Зенита» подтвердил заинтересованность в братьях Миранчук.