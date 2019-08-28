«Не думал, что полив газона включится»: промокший в эфире журналист об инциденте, о чувстве юмора и о своей популярности

Ролик с корреспондентом «Матч ТВ» Евгением Евневичем, который перед игрой 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» попал под струи воды неожиданно сработавшей системы полива газона, опубликовали многие известные российские и зарубежные издания. В интервью RT журналист объяснил, почему продолжил репортаж, и рассказал, как пытался обсушиться после этого прямого эфира. Он также прокомментировал свою возросшую популярность и призвал всех с улыбкой относиться к подобным ситуациям.

— Как вы себя чувствуете после внезапного душа, который вам устроили сотрудники «ВЭБ Арены» перед началом матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат». Не простудились?

— На удивление нет, хотя после того, как меня облили водой, я не имел возможности переодеться. Было очень смешно, когда пришлось в туалете при стадионе сушить голову и каждую вещь по отдельности. Даже не представляю, о чём думали люди, которые заставали меня за этим занятием.

Впрочем, подобные манипуляции не сильно помогли, поэтому до конца дня я фактически оставался мокрым: отработал в микст-зоне, сходил на пресс-конференцию, потом поехал в студию. Вернувшись после полуночи домой, обнаружил, что одежда всё ещё слегка влажная. Не понимаю, что это за вода такая на армейском стадионе! (Смеётся.)

— Пытался ли кто-то помочь вам выйти из неприятной ситуации?

— Единственный человек, который сжалился надо мной, — оператор за воротами. Сразу подбежал, спросил, как я, не нужна ли мне куртка. К сожалению, не знаю его имени, но спасибо ему за это.

— Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что всё это было подстроено. Почему вы выбрали именно эту точку для съёмки?

— Конечно, можно устраивать подобные «представления» по всему миру и брать за них деньги. (Смеётся.) Но на самом деле просто одновременно сошлось множество факторов. Во-первых, я не думал, что полив газона включится за полтора часа до матча. Такого никогда не было. Во-вторых, нужно понимать: система — не дядька со шлангом и не огромная машина. Это мелкие устройства, которые трудно заметить на траве. Они просто поднимаются и начинают работать. Если бы всё было так легко, каждый тур кто-то бы это делал.

— Возможности уйти с этого места у вас не было?

— На самом деле изначально мы встали на другую точку. Но, пока готовились к включению, солнце начало светить в лицо, и оператор предложил поменять место. Наверное, можно было бы и уйти, но в прямом эфире мне такая мысль в голову не пришла.

— О чём подумали в первую секунду, когда сработала система полива?

— В принципе, о чём думал, то и говорил в эфире. Вообще, на тот момент я вспоминал, как зовут нападающего Аблая Мбенга. Пытался вспомнить его имя и не забыть состав «Ахмата». Поэтому болтал, что крутилось в голове.

— Значит, мысли о том, как будете сушить одежду, не было?

— Нет, о вещах на тот момент совсем не думал. Только после эфира вспомнил, что перед самим включением взял у инженера наушники и телефон, так как мои разрядились. Подумал: «Вот это я попал — подвёл человека, который мне помог». Но на удивление мне повезло: ничего не пострадало. Кстати, микрофон тоже работал, всё нормально.

— Оператору тоже досталось?

— Нет, весь удар я принял на себя. Честно говоря, только сейчас подумал, что вода могла попасть на камеру, ведь поливалки работают по амплитуде: сначала поток воды направлен в одну сторону, затем — в другую. Но оператора не задело даже. В противном случае последствия могли бы быть хуже. (Смеётся.)

— Как удалось сохранить позитивный настрой в такой ситуации?

— Сложно сохранять серьёзность, когда на тебя льются потоки холодной воды. Честно говоря, думал, что меня сразу же отключат от эфира, поэтому старался как можно быстрее договорить, пока вода не заливалась в рот. Первое время ещё что-то слышал в наушнике, а потом у меня его выбило струёй, и я не знал, что в это время происходит в эфире. Просто понимал: не стоит останавливаться и тратить драгоценное время.

— Что вам сказали после того, как вы отключились от прямого эфира?

— Пока искал наушник, студия уже отключилась, и я даже не знал, как они отреагировали.

— На тот момент кто-то уже находился на стадионе?

— Да, болельщики начинали заполнять трибуны, возможно, на поле разминались футболисты. Но все работники стадиона точно были. Охранники всё видели, но продолжили стоять, как стояли. Зато потом подшучивали.

— Как отреагировали коллеги?

— Это было воскресенье, поэтому в студии работало не так много людей. Но на следующий день я в шутку взял с собой на футбол фен, тем самым спровоцировав целый фонтан подколов. Мол, больше я без него никуда не поеду, потому что можно серьёзно пострадать и промокнуть.

— Журналист Денис Казанский призвал вручить вам премию «Тэфи». Льстит такая оценка?

— Да самое главное, что все посмеялись, работаем же не ради наград.

— Как на экстремальный эфир отреагировали знакомые и близкие?

— Друзья говорят, что постоянно натыкаются на ролик со мной в социальных сетях, их это удивляет. Я им на это отвечаю: «Да я же каждый день в эфире, вы меня и так видите». (Смеётся.) Но на самом деле удивительно, что видео распространилось даже по непрофильным сообществам.

Больше всего горжусь тем, что его опубликовали в крупнейшем футбольном паблике в Instagram «4-3-3». Футболисты и команды платят большие деньги, чтобы туда попасть, а меня просто облили водой. На самом деле больше всего переживал, что будет волноваться мама. Вполне могла подумать, что её сына накажет руководство, не говоря уже о простуде. Но в итоге всё обошлось.

— Ощутили ли на себе рост популярности после этого эпизода?

— В социальных сетях начали закидывать сообщениями, большинство из которых очень позитивные. Приятно, когда люди пишут, что пересматривают мой ролик по 20 раз в день и он им поднимает настроение. Думал, будет больше негатива, но все поняли: это несерьёзно, просто ЧП произошло с корреспондентом во время прямого эфира. Кто-то говорит, что моё поведение — образец профессионализма, но скорее всё произошло по незнанию: я не знал, куда мне деться, что делать, поэтому продолжил говорить.

— Стало ли у вас больше подписчиков?

— Да, за день их число выросло примерно на четыре тысячи.

— Двумя турами ранее хорошую рекламу РПЛ сделал арбитр Евгений Турбин, после того как в него попал мяч от нападающего «Зенита» Малкома, теперь — вы. Приятно стать околофутбольным героем тура?

— Оказаться в одном ряду с судьёй — притом что у нас происходит в лиге — не лучший сценарий. (Смеётся.) А если серьёзно, то приятно, что это случилось в нашем чемпионате, на нашем канале. Но проблема заключается в том, что люди не умеют над собой смеяться. Оказываясь в нелепой ситуации, они проявляют агрессию.

Если в рефери попадает мяч, то в 99% случаев он начинает сердиться, показывать жёлтую карточку. А Турбин поступил иначе — и именно поэтому стал популярным. Просто люди не хотят быть смешными и весёлыми. Поэтому, когда кто-то так делает, это кажется чем-то экстраординарным. Хотя я не считаю, что со мной произошло нечто необычное.

— Случалось ли с вами что-то подобное раньше?

— Разумеется, этот случай стоит особняком. Если составлять рейтинг, то он будет находиться на первом месте. Ещё один забавный эпизод произошёл, когда я только начинал карьеру журналиста. Тогда снимал репортаж с баскетбольного матча в Казани. Один из игроков прямо перед моим лицом получил мяч. Получился очень эффектный кадр, в YouТube это видео в общей сложности набрало около 10 млн просмотров.

Вторая классная история произошла во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Врач из Томска встречался с колумбийской девушкой и хотел на ней жениться. Мы с ним связались, помогли всё организовать. И на стадионе в Казани он сделал ей предложение сразу после того, как Колумбия забила мяч. Потом весь мир это обсуждал, было очень здорово.

Но, конечно, это обливание я никогда не забуду. Очень часто нам не хватает самоиронии, шутки. Возможно, другой человек на моём месте возмутился бы и расстроился, но я только порадовался. Потому что любая глупая ситуация — это смешно.