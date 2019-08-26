Покер Комличенко, гнев Головина и голы экс-защитников ЦСКА и «Зенита»: события воскресенья в европейском футболе

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил первый покер в карьере, отличившись в матче чемпионата Чехии с «Динамо». «Монако» Александра Головина в третьем туре подряд осталось в меньшинстве и упустило победу над «Нимом». А бывшие защитники ЦСКА и «Зенита» Родриго Бекао и Доменико Кришито отметились голами в стартовом туре Серии А. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

400-й гол Агуэро в карьере

В английской премьер-лиге «Манчестер Сити» одержал вторую победу в сезоне-2019/20. Действующие чемпионы АПЛ на выезде уверенно обыграли «Борнмут», а главным героем матча стал ветеран Серхио Агуэро.

Аргентинец оформил дубль и довёл до 400 количество мячей, забитых за свою карьеру в клубах и сборной.

В обоих голевых эпизодах 31-летний нападающий грамотно подкарауливал отскок в штрафной. Всего же бомбардир в трёх стартовых матчах сезона АПЛ записал на свой счёт уже четыре гола.

Своеобразным достижением отметился и одноклубник Агуэро — Кевин Де Брёйне. Ему удалось отдать 50 результативных передач быстрее всех в истории АПЛ. На это у бельгийского хавбека ушло всего 123 матча, тогда как у предыдущего рекордсмена Месута Озила — 141.

«Борнмуту» же остаётся утешаться лишь потрясающим голом Гарри Уилсона со штрафного. Вышедший на замену молодой полузащитник со стандарта закрутил мяч точно в дальнюю девятку без малейших шансов для Эдерсона.

Поражение «Тоттенхэма» и спорное судейство

В рамках третьего тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в субботу неожиданно уступил «Кристал Пэласу», не обошлось без сенсации и в воскресенье: «Тоттенхэм» дома с минимальным счётом уступил «Ньюкаслу». Победу «Ньюкаслу» принёс точный удар Жоэлинтона в середине первого тайма.

«Тоттенхэм» вполне мог бы сравнять счёт с одиннадцатиметровой отметки. Подопечные Маурисио Почеттино имели основания для того, чтобы заработать пенальти как минимум в двух эпизодах, но Майкл Дин не указал на точку. Особенно сомнительным смотрелся возникший после перерыва момент, когда защитник «Ньюкасла» свалил с ног Гарри Кейна. Но судья, даже посмотрев повтор, не решился назначить пенальти.

Победа «Барсы» без Месси и дебют 16-летнего форварда

В чемпионате Испании «Барселона» без травмированного Лионеля Месси взяла верх над «Бетисом». Причём изначально предполагалось, что аргентинец сумеет выйти на поле, но в результате его не оказалось даже в заявке.

Без своего лидера каталонцы дома пропустили уже на 15-й минуте — Набиль Фекир реализовал выход один на один. Но незадолго до перерыва дебютный мяч в составе «Барсы» удалось забить Антуану Гризманну. А после перерыва француз оформил дубль, и игра у сине-гранатовых пошла.

В итоге подопечные Эрнесто Вальверде забили в ворота соперника пять мячей. Один из них удалось оформить 21-летнему воспитаннику клубной академии Карлосу Сайолю. А в концовке в составе сине-гранатовых дебютировал 16-летний нападающий Ансумане Фати.

Первый покер Комличенко

В Чехии напомнил о себе Николай Комличенко. Начало сезона для лучшего бомбардира предыдущего розыгрыша турнира получилось скомканным. Он получил травму и пропустил несколько игр, вдобавок активно ходили слухи о возможном возвращении форварда в Россию.

В результате оно пока не состоялось, зато Комличенко вернулся на поле и с ходу оформил первый покер в карьере. При этом стартовый период матча против новичка высшего дивизиона — «Динамо» из Ческе Будеёвице — получился для «Млады Болеслав» провальным. Менее чем за десять минут хозяева умудрились пропустить дважды.

Но затем своё веское слово сказал Комличенко. Ещё до перерыва он умудрился восстановить статус-кво, причём второй мяч забил незадолго до свистка арбитра на перерыв. А в начале второго тайма Николай оформил хет-трик.

Настоящей вишенкой на торте стал четвёртый гол россиянина — футболист изумительно исполнил штрафной. После этого «Динамо» осталось в меньшинстве, но забить Комличенко больше не удалось. Тем не менее покер позволил ему с пятью мячами в активе подняться на первое место в гонке бомбардиров турнира. Его он делит с Михалом Шкодой из «Пршибрама».

Упущенная победа Головина

А вот у Александра Головина в «Монако» дела по-прежнему идут не лучшим образом. В первых двух матчах сезона французской Лиги 1 его команда потерпела разгромные поражения, а теперь упустила победу над скромным «Нимом».

Поначалу ничто не предвещало для монегасков беды, ведь в концовке первого тайма им удалось забить дважды. Отличились новички команды Виссам Бен-Йеддер и Ислам Слимани. Участие в обоих голевых эпизодах принял Головин.

А вот второй тайм получился для «Монако» откровенно неудачным. Началось всё с того, что судья показал Жемерсону достаточно спорную прямую красную карточку за подкат в ноги сопернику. Это удаление стало для команды уже третьим в трёх стартовых турах.

В результате на концовку в меньшинстве сил у хозяев не хватило, и они пропустили дважды. Головин же после матча раскритиковал бригаду арбитров.

«Мы были сильнее на три головы, если не больше. И опять эта непонятная красная карточка! Не знаю, что тут с судьями происходит… Во второй игре была красная, ничего не говорю — прыгнул человек. В первой даже жёлтой у Сеска Фабргеса не было! И сейчас — какая красная? Я видео смотрел в раздевалке. Это смешно. Здесь квалификация арбитров слабая или что? Только из-за этого мы упустили игру. А так прогресс у нас серьёзный», — посетовал россиянин.

Голы Бекао и Кришито

В первой же игре за «Удинезе» в чемпионате Италии с наилучшей стороны зарекомендовал себя экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао. В матче против «Милана» он не только идеально справился с прямыми обязанностями, но и сумел отличиться. За 20 минут до финального свистка бразилец удачно сходил на подачу корнера и головой послал мяч точно в сетку.

«Милан» же провёл крайне блёклую игру и скорее мог пропустить ещё, чем сравнять счёт. По-настоящему опасных моментов у ворот хозяев не было вовсе, а красно-чёрные за весь матч так и не сподобились хотя бы на один удар в створ.

Забить удалось и бывшему защитнику «Зенита» Доменико Кришито. Опытный футболист помог «Дженоа» на выезде сыграть вничью с «Ромой» в сверхрезультативном поединке. На двоих команды забили шесть мячей, но римлянам одержать победу не удалось, хотя они трижды выходили вперёд. Всякий раз гости находили в себе силы, чтобы отыграться. Кришито реализовал пенальти в самом конце первого тайма.