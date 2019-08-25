Осечка Слуцкого, пятый гол Зе Луиша за «Порту» и хет-трик Левандовски: события субботы в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого не смог обыграть аутсайдера чемпионата Нидерландов. Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш забил очередной мяч в составе «Порту» и вышел в лидеры гонки бомбардиров первенства Португалии. А Роберт Левандовски трижды огорчил «Шальке» и оформил девятый хет-трик в Бундеслиге. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Победа «Ливерпуля» над «Арсеналом»

В центральном матче третьего тура АПЛ сошлись лидеры, «Ливерпуль» и «Арсенал», одержавшие в стартовых встречах по две победы. Фаворитами изначально являлись хозяева, поскольку они подошли к противостоянию с серией из трёх побед над «Арсеналом» на «Энфилде». А в прошлом сезоне «канониры» и вовсе пропустили здесь пять мячей.

Ничего хорошего для них не произошло и на этот раз. Хозяева спокойно отличились трижды, а могли и больше. Незадолго до перерыва Жоэль Матип открыл счёт после подачи углового. А во втором тайме громко заявил о себе Мохаммед Салах, который дважды одурачил опытного новичка соперников Давида Луиза. Сперва он вынудил бразильца зацепить себя рукой в штрафной и сам реализовал пенальти, а затем легко убежал от визави по правому флангу и оформил дубль.

«Арсеналу» удалось лишь уйти от разгромного поражения — в концовке чужие ворота поразил Лукас Торрейра. Были у «канониров» и другие моменты. В частности, в первом тайме ещё при равном счёте Адриан, как и в матче с «Саутгемптоном», выбил мяч точно на оппонента, но Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в пустой створ. В дальнейшем забивал уже «Ливерпуль», что позволило команде впервые в истории выиграть 12-й матч подряд в АПЛ.

Сенсационное поражение МЮ

А вот «Манчестер Юнайтед» вновь потерял очки. В прошлом туре манкунианцы сыграли вничью с «Лестером», а теперь вовсе дома уступили «Кристал Пэлас». Любопытно, что именно в эту команду совсем недавно мог перейти Фёдор Чалов.

С маститым соперником подопечные Роя Ходжсона справились и без помощи россиянина. Открыть счёт гостям удалось в середине первого тайма благодаря удару Джордана Айю. Во втором тайме МЮ делал всё для того, чтобы отыграться, но мяч упорно не шёл в сетку.

Мало того, команде даже не удалось реализовать пенальти. В матче с «Лестером» вместо штатного пенальтиста Маркуса Рашфорда удар исполнил Поль Погба, но соперника спас вратарь, а француз попал под настоящий шквал критики. На этот раз к «точке» подошёл Рашфорд и пробил в штангу.

В результате забить ответный мяч хозяевам удалось лишь на 89-й минуте. 21-летний Даниэль Джеймс поставил точку в красивой комбинации команды. Но и это был ещё не конец. Уже в добавленное арбитром время «Кристал Пэлас» убежал в контратаку и вырвал три очка. Давид Де Хеа не справился с мощным ударом Патрика Ван Анхольта в ближний угол. В довершение всех бед МЮ из-за травмы лишился Люка Шоу.

Осечка «Реала»

Неожиданно потерял очки и «Реал», который дома не сумел обыграть скромный «Вальядолид». Весь матч хозяева буквально «висели» на воротах соперника, но никак не могли забить. Фортуна была явно на стороне соперника, и мячи регулярно летели мимо створа, а вышедший на замену Лука Йович пробил в перекладину.

Однако в самый сложный момент, как обычно, отличился Карим Бензема. Француз красивым ударом с разворота с линии штрафной послал мяч точно в дальний угол. Этот гол стал для форварда 150-м в Примере. Но удержать минимальное преимущество «Реалу» не удалось. В концовке гости провели редкую контратаку, и Серхио Гвардиола сумел отправить снаряд между ног Тибо Куртуа.

Между тем «Валенсия» Дениса Черышева с минимальным счётом уступила «Сельте», при этом коллектив из Виго в концовке ещё и не реализовал пенальти. Сам же россиянин всю игру провёл на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

Свершения польского голеадора

Пожалуй, главным героем игрового дня стал Роберт Левандовски, оформивший хет-трик в матче с «Шальке», причём все свои мячи нападающий «Баварии» забил разными способами. Сначала он реализовал пенальти, а после перерыва изумительно исполнил штрафной. Наконец, в концовке поляк, получив мяч от Кингсли Комана вблизи чужих ворот, точно пробил в угол.

Стоит отметить, что данный хет-трик стал для Левандовски девятым в Бундеслиге и 13-м в карьере. А однажды Роберту удалось в матче чемпионата Германии забить сразу пять мячей. Это произошло четыре года назад в памятной встрече с «Вольфсбургом».

Старт сезона в Италии

Последней из топ-европейских чемпионатов стартовала итальянская Серия А, и в первом матче турнира действующий чемпион «Ювентус» на выезде проэкзаменовал «Парму». Для победы туринцам хватило точного удара ветерана Джорджо Кьеллини после подачи углового. А вскоре отличиться удалось и Криштиану Роналду, но его мяч судья отменил из-за достаточно спорного офсайда.

Куда более результативным получился матч между «Фиорентиной» и «Наполи». Команды забили на двоих семь мячей — 4:3, а вице-чемпиону удалось вырвать победу благодаря дублю Лоренцо Инсинье. Причём первыми пропустили именно неаполитанцы (в самом дебюте право на одиннадцатиметровый заработала «Фиорентина»), но впоследствии «Наполи» удалось переломить ход встречи.

Обидная ничья для Слуцкого и Караваева

Тем временем «Витесс» Леонида Слуцкого, набравший семь очков в первых трёх матчах, допустил обидную осечку в выездном матче чемпионата Нидерландов с «Хераклесом», который на старте взял лишь один балл и обосновался на дне турнирной таблицs.

У команды российского тренера долго не получалось открыть счёт, но на 66-й минуте игрового времени Брайану Линссену всё же удалось отправить мяч в чужие ворота. Но удержать победу «Витесс» не смог. За десять минут до финального свистка хозяева сравняли счёт и спаслись от очередного поражения. Что касается российского защитника арнемцев Вячеслава Караваева, то он в очередной раз провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Зе Луиш на вершине гонки бомбардиров

Зато другой футболист, ранее имевший прямое отношение к РПЛ, забил очередной мяч. Речь о Зе Луише, который очень неплохо чувствует себя после перехода в «Порту». В первых пяти матчах в составе новой команды форвард отличился уже пять раз, в том числе забил «Краснодару» в Лиге чемпионов.

В национальном первенстве Португалии кабовердианцу удалось оформить хет-трик в матче с «Виктория Сетубал». Не ушёл нападающий без гола и в важнейшей выездной встречей с прямым конкурентом — «Бенфикой». Именно Зе Луиш открыл счёт в середине первого тайма, подкараулив отскок в чужой штрафной после подачи углового.

В концовке точку поставил Мусса Марега, а «Порту» одержал важную победу и догнал «Бенфику» в турнирной таблице. Бывший же нападающий «Спартака» с четырьмя мячами в португальском первенстве вырвался на вершину гонки бомбардиров.