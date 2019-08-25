«Наполи» обыграл «Фиорентину» в Серии А, команды забили семь мячей на двоих

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче первого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Наполи» забили Дрис Мертенс, Хосе Кальехон и Лоренцо Инсинье, оформивший дубль.

«Фиорентина» ответила голами Эрика Пульгара, Николы Миленковича и Кевина-Принса Боатенга.

Во втором туре «Наполи» на выезде сыграет с «Ювентусом», а «Фиорентина» — с «Дженоа».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А.