«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А
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Встреча, прошедшая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу действующим чемпионам Серии А принёс гол Джорджо Кьеллини, забившего на 21-й минуте после передачи Алекса Сандро.
Во втором туре «Ювентус» на своём поле примет «Наполи», а «Парма» на выезде сыграет с «Удинезе».
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри пропустит первые матчи «Ювентуса» в Серии А из-за болезни.