«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче первого тура итальянской Серии А.
«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А
  • © Francesca Soli/Lapresse
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу действующим чемпионам Серии А принёс гол Джорджо Кьеллини, забившего на 21-й минуте после передачи Алекса Сандро.

Во втором туре «Ювентус» на своём поле примет «Наполи», а «Парма» на выезде сыграет с «Удинезе».

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри пропустит первые матчи «Ювентуса» в Серии А из-за болезни.

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