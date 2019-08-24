«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче сезона-2019/20 Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче первого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Парме на стадионе «Эннио Тардини», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу действующим чемпионам Серии А принёс гол Джорджо Кьеллини, забившего на 21-й минуте после передачи Алекса Сандро.

Во втором туре «Ювентус» на своём поле примет «Наполи», а «Парма» на выезде сыграет с «Удинезе».

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри пропустит первые матчи «Ювентуса» в Серии А из-за болезни.