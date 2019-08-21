«Могу доиграть и до 40 лет»: Роналду о завершении карьеры, мотивации и ценах на трансферном рынке

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что пока не намерен заканчивать карьеру. По его словам, он до сих пор получает удовольствие от своей работы. Кроме того, португалец объяснил, почему его удивляют нынешние цены на трансферном рынке, а также рассказал об обвинениях в изнасиловании, которые были сняты в июле 2019 года.

В феврале 2020 года нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду исполнится 35 лет. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему является одним из лучших игроков в мире, что подтверждает не только высокая результативность на поле, но и многочисленные номинации на главные награды европейского футбола. Тем не менее, поклонники по всему миру с опасением ожидают момента, когда португалец объявит о завершении профессиональной карьеры.

Однако сам футболист поспешил заверить болельщиков, что пока не задумывается о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. По его словам, это может произойти в любое время, поэтому стоит лишь наслаждаться оставшимся на поле временем.

«Самое главное — сохранять мотивацию. В противном случае я бы закончил с футболом. Возможно, это случится в следующем году. Но могу доиграть и до 40 лет, и до 41. Не знаю, когда именно это произойдёт. Но точно уверен: до этого момента я буду наслаждаться. Наслаждаться, работать и побеждать», — рассказал Роналду в интервью португальскому каналу TVI.

Интересно, что недавно бельгийские учёные выявили новый способ определения мастерства футболистов. Они рассчитали формулу, получившую название VAEP, которая автоматически оценивает действия игроков на поле. В соответствии с ней в настоящий момент оценка Роналду составила 0,61 балл, а Месси — 1,21 балл.

При этом сам спортсмен отметил, что его взгляд на футбол с годами претерпел значительные изменения. Финансовая сторона профессии больше не играет для него решающую роль. Гораздо большее значение имеет развитие проектов, в которых форвард принимает участие.

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Именно это стало одним из аргументов при переходе в «Ювентус» в июле прошлого года. Трансфер он воспринял как новый вызов, и теперь его главной целью в качестве футболиста туринского коллектива является трофей Лиги чемпионов, который ранее он уже завоёвывал с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

«Было нелегко покинуть Мадрид. Я провёл там большую часть карьеры, а у сына осталось много друзей. Но подготовка к этому шла несколько месяцев. 17 трофеев в Испании превратили победы в рутину. А я не люблю создавать зону комфорта, чтобы жить в ней. Мадрид стал для меня именно таким местом», — пояснил португалец.

С течением времени поменялись его взгляды не только на успех, но и на поражения. Он признался, что ещё несколько лет назад ему было сложно переживать каждый проигрыш, однако сейчас он научился фокусироваться на самой игре, а не на её исходе.

Нынешние события на трансферном рынке также вызывают недоумение у Роналду. По его словам, ему непонятно, почему за некоторых футболистов клубы готовы отдать сотни миллионов евро.

«В футболе стало больше денег. Индустрия уже не та, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоау Фелиша, то сейчас любой игрок может стоить €100 млн, даже ничего не показав. Центральный защитник, вратарь — их покупают за €70 — 80 млн. Я с этим не согласен. Но такова ситуация, и нам нужно это уважать», — предложил нападающий.

Нападающий нечасто раскрывает подробности своей личной жизни, однако на этот раз он решил рассказать о визите своей семьи на его малую родину — португальский остров Мадейра. Роналду в рабочем квартале в семье садовника и кухарки. Он стал четвёртым ребёнком, и родителям приходилось много работать, чтобы дети ни в чём не нуждались.

По его словам, Криштиану Роналду — младший был поражён условиями, в которых рос его отец.

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«Он повернулся ко мне и сказал: «Папа, ты раньше жил здесь?». Было интересно показать ему место, где я вырос. Он уже знает Мадейру и резиденцию маркиза де Помбала. В этом месте были те же люди, которые жили здесь и раньше. Честно говоря, меня это тронуло, потому что я не ожидал их увидеть», — признался игрок.

В сентябре 2018 года футбольный мир поразил громкий скандал, главным действующим лицом которого стал Роналду. Американская модель Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании 10-летней давности, которое якобы произошло во время его отпуска в Лас-Вегасе. Однако позднее все обвинения были сняты.

Нападающий с самого начала отрицал свою вину, утверждая, что ему нечего опасаться, и лишь сейчас признался, насколько тяжело ему дался этот процесс.

«Очень больно, когда люди задевают твою честь. У меня жена, четверо детей. Старшему девять, он многое понимает. Это история, о которой мне неудобно говорить. Но моя невиновность доказана. И я этим горжусь», — подчеркнул Роналду.