«Могу доиграть и до 40 лет»: Роналду о завершении карьеры, мотивации и ценах на трансферном рынке
- globallookpress.com
- © Li Xiang
В феврале 2020 года нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду исполнится 35 лет. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему является одним из лучших игроков в мире, что подтверждает не только высокая результативность на поле, но и многочисленные номинации на главные награды европейского футбола. Тем не менее, поклонники по всему миру с опасением ожидают момента, когда португалец объявит о завершении профессиональной карьеры.
Однако сам футболист поспешил заверить болельщиков, что пока не задумывается о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. По его словам, это может произойти в любое время, поэтому стоит лишь наслаждаться оставшимся на поле временем.
«Самое главное — сохранять мотивацию. В противном случае я бы закончил с футболом. Возможно, это случится в следующем году. Но могу доиграть и до 40 лет, и до 41. Не знаю, когда именно это произойдёт. Но точно уверен: до этого момента я буду наслаждаться. Наслаждаться, работать и побеждать», — рассказал Роналду в интервью португальскому каналу TVI.
Интересно, что недавно бельгийские учёные выявили новый способ определения мастерства футболистов. Они рассчитали формулу, получившую название VAEP, которая автоматически оценивает действия игроков на поле. В соответствии с ней в настоящий момент оценка Роналду составила 0,61 балл, а Месси — 1,21 балл.
При этом сам спортсмен отметил, что его взгляд на футбол с годами претерпел значительные изменения. Финансовая сторона профессии больше не играет для него решающую роль. Гораздо большее значение имеет развитие проектов, в которых форвард принимает участие.
Именно это стало одним из аргументов при переходе в «Ювентус» в июле прошлого года. Трансфер он воспринял как новый вызов, и теперь его главной целью в качестве футболиста туринского коллектива является трофей Лиги чемпионов, который ранее он уже завоёвывал с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».
«Было нелегко покинуть Мадрид. Я провёл там большую часть карьеры, а у сына осталось много друзей. Но подготовка к этому шла несколько месяцев. 17 трофеев в Испании превратили победы в рутину. А я не люблю создавать зону комфорта, чтобы жить в ней. Мадрид стал для меня именно таким местом», — пояснил португалец.
С течением времени поменялись его взгляды не только на успех, но и на поражения. Он признался, что ещё несколько лет назад ему было сложно переживать каждый проигрыш, однако сейчас он научился фокусироваться на самой игре, а не на её исходе.
Нынешние события на трансферном рынке также вызывают недоумение у Роналду. По его словам, ему непонятно, почему за некоторых футболистов клубы готовы отдать сотни миллионов евро.
«В футболе стало больше денег. Индустрия уже не та, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоау Фелиша, то сейчас любой игрок может стоить €100 млн, даже ничего не показав. Центральный защитник, вратарь — их покупают за €70 — 80 млн. Я с этим не согласен. Но такова ситуация, и нам нужно это уважать», — предложил нападающий.
Нападающий нечасто раскрывает подробности своей личной жизни, однако на этот раз он решил рассказать о визите своей семьи на его малую родину — португальский остров Мадейра. Роналду в рабочем квартале в семье садовника и кухарки. Он стал четвёртым ребёнком, и родителям приходилось много работать, чтобы дети ни в чём не нуждались.
По его словам, Криштиану Роналду — младший был поражён условиями, в которых рос его отец.
«Он повернулся ко мне и сказал: «Папа, ты раньше жил здесь?». Было интересно показать ему место, где я вырос. Он уже знает Мадейру и резиденцию маркиза де Помбала. В этом месте были те же люди, которые жили здесь и раньше. Честно говоря, меня это тронуло, потому что я не ожидал их увидеть», — признался игрок.
В сентябре 2018 года футбольный мир поразил громкий скандал, главным действующим лицом которого стал Роналду. Американская модель Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании 10-летней давности, которое якобы произошло во время его отпуска в Лас-Вегасе. Однако позднее все обвинения были сняты.
Нападающий с самого начала отрицал свою вину, утверждая, что ему нечего опасаться, и лишь сейчас признался, насколько тяжело ему дался этот процесс.
«Очень больно, когда люди задевают твою честь. У меня жена, четверо детей. Старшему девять, он многое понимает. Это история, о которой мне неудобно говорить. Но моя невиновность доказана. И я этим горжусь», — подчеркнул Роналду.
- «Без Роналду не было бы победы над «Атлетико»: Моуринью о триумфе «Ювентуса», слабости «Баварии» и возвращении Зидана
- «Когда в штрафную выходит Роналду, может случиться что угодно»: смотрите во втором выпуске «В поле зрения Жозе Моуринью»
- Чемпионство «Ювентуса» и месть «Манчестер Сити»: события дня в европейском футболе
- Хет-трик Роналду и спорный пенальти после видеоповтора: Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций
- Несчастливый Неймар, отвергнутый Бэйл и нацеленный на уход Погба: кто из звёзд футбола может сменить команду летом