Роналду предположил, когда может завершить карьеру

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду предположил, когда он мог бы завершить профессиональную спортивную карьеру.

«Не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году… Но я также могу играть до 40 или 41», — приводит слова Роналду «Матч ТВ» со ссылкой на эфир TVI.

По его словам, необходимо наслаждаться моментом, чем он и занимается.

Футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов (один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пять раз выигрывал «Золотой мяч», который вручается лучшему в мире футболисту сезона.

Вместе со сборной Португалии он побеждал на чемпионате Европы 2016 года и в Лиге наций — 2018/19.

Ранее Роналду рассказал, что его сын не поверил своим глазам, когда он показал ему, где жил в детстве.