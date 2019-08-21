Роналду предположил, когда может завершить карьеру

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду предположил, когда он мог бы завершить профессиональную спортивную карьеру.
Роналду предположил, когда может завершить карьеру
  • globallookpress.com
  • © Kenta JÃ�nsson, via www.imago-im/www.imago-images.de

«Не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году… Но я также могу играть до 40 или 41», — приводит слова Роналду «Матч ТВ» со ссылкой на эфир TVI.

По его словам, необходимо наслаждаться моментом, чем он и занимается.

Футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов (один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пять раз выигрывал «Золотой мяч», который вручается лучшему в мире футболисту сезона.

Вместе со сборной Португалии он побеждал на чемпионате Европы 2016 года и в Лиге наций — 2018/19.

Ранее Роналду рассказал, что его сын не поверил своим глазам, когда он показал ему, где жил в детстве.

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