Роналду предположил, когда может завершить карьеру
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«Не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году… Но я также могу играть до 40 или 41», — приводит слова Роналду «Матч ТВ» со ссылкой на эфир TVI.
По его словам, необходимо наслаждаться моментом, чем он и занимается.
Футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов (один раз в составе «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пять раз выигрывал «Золотой мяч», который вручается лучшему в мире футболисту сезона.
Вместе со сборной Португалии он побеждал на чемпионате Европы 2016 года и в Лиге наций — 2018/19.
Ранее Роналду рассказал, что его сын не поверил своим глазам, когда он показал ему, где жил в детстве.