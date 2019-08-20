Роналду: сын не поверил глазам, когда я показал ему, где жил в детстве

Португальский форвард Криштиану Роналду со своим сыном посетил места, где жил и тренировался в детстве.

«Мы приехали на то самое место, где раньше жили в Лисабоне. Когда мы зашли в комнату, где я жил, мой сын спросил: «Папа, ты что, здесь жил?» Он не мог поверить в это. Им кажется, что в мире всё дается легко. Роскошная жизнь, дома, машины и одежда. Им кажется, что всё это просто падает к ним в руки. Я хочу научить своего сына, что за один талант ты ничего не получишь. Ты можешь добиться всего, чего захочешь, но только через серьёзный труд и самоотдачу», — приводит слова Роналду AS.

Португальский футболист в 12 лет покинул родительский дом на Мадейре и переехал в Лисабон, чтобы тренироваться в академии «Спортинга».

Ранее сообщалось, что футболист «Реала» Азар купил в Мадриде особняк за £10 млн.