Роналду недоволен ростом цен на игроков в футболе

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказал своё мнение о возросших ценах на игроков.

«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше», — приводит слова португальца Marca.

По его словам, в современном мире €100 млн может стоить игрок, который ничего выдающегося не демонстрировал.

«Центральный защитник или вратарь теперь могут стоить по €70—80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живём. Мы должны уважать его», — добавил Роналду.

Ранее Роналду предположил, когда может завершить карьеру.