Роналду недоволен ростом цен на игроков в футболе
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«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше», — приводит слова португальца Marca.
По его словам, в современном мире €100 млн может стоить игрок, который ничего выдающегося не демонстрировал.
«Центральный защитник или вратарь теперь могут стоить по €70—80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живём. Мы должны уважать его», — добавил Роналду.
Ранее Роналду предположил, когда может завершить карьеру.