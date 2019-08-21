Роналду недоволен ростом цен на игроков в футболе

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказал своё мнение о возросших ценах на игроков.
Роналду недоволен ростом цен на игроков в футболе
  • © Yang Lei/Xinhua
  • globallookpress.com

«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше», — приводит слова португальца Marca.

По его словам, в современном мире €100 млн может стоить игрок, который ничего выдающегося не демонстрировал. 

«Центральный защитник или вратарь теперь могут стоить по €70—80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живём. Мы должны уважать его», — добавил Роналду.

Ранее Роналду предположил, когда может завершить карьеру.

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