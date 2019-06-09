Новый трофей для Роналду: сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Сборная Португалии в финальном матче Лиги наций с минимальным счётом обыграла Нидерланды. Единственный мяч забил полузащитник Гонсало Гуэдеш. Таким образом, действующий чемпион Европы стал первым обладателем нового трофея.

Талант Нидерландов и нацеленность Роналду

Лига наций появилась на свет только в прошлом году, но уже успела полюбиться болельщикам. А европейские команды получили возможность побороться ещё за один трофей. И право первыми сразиться за титул выпало сборным Португалии и Нидерландов.

Первые в полуфинале дожали Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду, а вторые в дополнительное время оказались сильнее Англии. При этом именно португальцы принимают своеобразный Финал четырёх, а потому имеют преимущество домашних трибун.

Другим важным преимуществом команды был, конечно, Роналду, который довёл количество голов за сборную до невероятных 85.

«Всё дело в подготовке. Чувствую себя прекрасно, несмотря на возраст. Самое важное — в голове. Главное — чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути. Думаю, мне ещё есть что дать футболу. Чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

А накануне финала португалец ещё и отметился добрым поступком. По пути с тренировки в отель капитан попросил остановить автобус, чтобы сфотографироваться с мальчиком, больным лейкемией.

Если Роналду был готов завоевать с национальной командой ещё один титул, то его многолетний партнёр по «Реалу» Пепе не смог принять участие в матче из-за травмы.

Впрочем, Нидерланды не собирались заранее сдаваться, ведь завершившийся сезон стал для «оранжевых» настоящим светом в конце тоннеля. «Аякс» добрался до финала Лиги чемпионов, а Жоржиньо Вейналдум с Вирджилом ван Дейком в составе «Ливерпуля» в итоге завоевали главный еврокубок и приехали в сборную в отличном настроении.

Мало того, многие эксперты всерьёз предрекают непроходимому центральному защитнику завоевание «Золотого мяча».

Ноль ударов от голландцев и офсайд Роналду

Болельщики наверняка ждали от команд яркой игры, но получили футбольные шахматы. Мало того, голландцы за весь первый тайм не нанесли ни одного удара. И речь идёт не о выстрелах в створ, а об ударах вообще.

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При этом «оранжевые» начали матч достаточно активно. Хозяева, казалось, в фирменной манере отдали инициативу сопернику. Однако подопечным Рональда Кумана, которые в очередной раз действовали без номинальных форвардов, было крайне непросто проходить насыщенную оборону оппонента. Мемфис Депай в одиночку просто не был в состоянии противостоять мощным защитникам.

Португальцы этим воспользовались и постепенно забрали мяч под свой контроль. Как всегда, игру действующих чемпионов Европы вёл Криштиану Роналду. 34-летний футболист оказывался на разных участках поля у чужой штрафной и периодически угрожал воротам Яспера Силессена.

Так, в одном из эпизодов, уже ближе к перерыву, лидер «Ювентуса» на левом фланге обыграл защитника, сместился в центр и пробил точно в руки голкиперу.

Несколькими минутами ранее Роналду куда опаснее бил головой практически в упор, но оказался в положении вне игры.

Ещё пару ударов по воротам голландцев нанёс Бернарду Силва, но особой опасности в себе они не несли. Таким образом, португальцы, хотя и пристреливались к чужим воротам в отличие от гостей, по-настоящему опасных моментов не имели. Этот первый тайм любители футбола в Порту явно постараются забыть как можно скорее.

Выход Промеса и гол Гуэдеша

Происходящее на поле не могло устраивать Кумана, и в перерыве он пошёл на перестановки в составе. Вместо абсолютно инертного Бабеля на поле появился экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который результативно вышел на замену в полуфинале с Англией.

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Рокировка пошла на пользу Нидерландам, и «оранжевые» в одной из первых атак второго тайма вывели один на один с Руй Патрисиу Вейналдума, но футболист «Ливерпуля» забрался в положение вне игры.

Зато спустя несколько минут Жоржиньо бил уже из абсолютно правильной позиции, однако в этой ситуации португальцев спас Патрисиу.

Чтобы добавить команде ещё больше движения в центре поля, Куман решил по истечении часа игры бросить в бой Донни ван де Бека. Но не успела одна из главных звёзд «Аякса» появиться на поле, как португальцы открыли счёт.

Результативную ошибку вновь допустил Матейс Де Лигт, который помчался отнимать мяч у защитника и был отыгран. В результате Бернарду Силва снабдил передачей Гонсалу Гуэдеша, а тот мощным ударом с линии штрафной прошил руки Силессена.

Произошедшее явно не входило в планы голландцев, но они тут же могли отыграться. После опаснейшего удара Депая головой практически в упор португальцев вновь спас Депай.

В концовке же подопечные Кумана вовсе пошли ва-банк. Сначала в игру вступил высокий нападающий Люк де Йонг, а затем вперёд пошёл ван Дейк. В эти минуты на первый план вновь вышел проведший отличный матч Руй Патрисиу.

«Оранжевым» удалось буквально прижать соперника к воротам, но португальцы выстояли и завоевали второй трофей в своей истории после золота Евро-2016.

Голландцы же в очередной раз проиграли в финале крупного турнира. К трём неудачам в решающих матчах чемпионатов мира они добавили фиаско в финале Лиги наций. Единственным трофеем в истории Нидерландов остаётся золото первенства континента-1988.