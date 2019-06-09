Португалия обыграла Нидерланды и стала первым победителем футбольной Лиги наций

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Нидерландов в финале первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в португальском Порту, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Португалии принёс гол Гонсалу Гуэдеша, забившего на 60-й минуте после передачи Бернарду Силвы.

Лига наций была основана Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2018 году в качестве замены товарищеским матчам.

Ранее сообщалось, что Англия по пенальти обыграла Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций УЕФА.