Португалия обыграла Нидерланды и стала первым победителем футбольной Лиги наций

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Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Нидерландов в финале первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций УЕФА.
Португалия обыграла Нидерланды и стала первым победителем футбольной Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в португальском Порту, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной Португалии принёс гол Гонсалу Гуэдеша, забившего на 60-й минуте после передачи Бернарду Силвы.

Лига наций была основана Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2018 году в качестве замены товарищеским матчам.

Ранее сообщалось, что Англия по пенальти обыграла Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций УЕФА.

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