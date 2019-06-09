Англия по пенальти обыграла Швейцарию в матче за бронзу Лиги наций УЕФА

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций УЕФА.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в португальском Гимарайнше, завершилось со счётом 0:0.

На 84-й минуте англичане сумели поразить ворота швейцарцев благодаря успешной игре на добивании Каллума Уилсона, однако гол не был засчитан. Арбитр Овидиу Хацеган, воспользовавшись VAR, отменил гол, углядев нарушение правил со стороны автора забитого мяча.

В серии послематчевых пенальти победу со счётом 6:5 одержала сборная Англии. Решающий пенальти отразил голкипер английской команды Джордан Пикфорд.

Финал, в котором сыграют команды Португалии и Нидерландов, состоится в Порту 9 июня. Начало — в 12:45 мск.

Ранее Рональд Куман высказал мнение, что Нидерланды заслуженно обыграли Англию в полуфинале футбольной Лиги наций.