Куман считает, что Нидерланды заслуженно обыграли Англию в полуфинале футбольной Лиги наций

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Англии в полуфинале Лиги наций УЕФА.

«Мы контролировали матч, хотя часто сваливались на фланги, несмотря на то, что могли больше создать соперникам проблемы именно через центр. Они вышли вперёд, но мы сохраняли спокойствие и, не считая момента Джейдона Санчо, достаточно уверенно вели игру. Я думаю, что мы заслужили победу», — приводит слова Кумана пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что проведённые замены оказали положительное влияние на исход матча.

«Дави Преппер помог контролировать мяч, а Донни ван де Бек и Квинси Промес сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвертую команду мира - это показывает наш прогресс. Мы ещё не играли в полуфиналах и финалах, для нас это что-то новое, но мы двигается шаг за шагом», — добавил специалист.

Нидерланды обыграли Англию в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира, где встретятся с Португалией. Финальный матч состоится 9 июня в португальском Порту.

Ранее сообщалось, что Роналду поделился эмоциями от выхода сборной Португалии в финал Лиги наций.