В Бельгии учёные выявили сильнейшего футболиста между Месси и Роналду
- globallookpress.com
Об этом сообщает The Mirror.
«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были практически равными. Однако в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника», — сказал один из участников исследования.
Учёные назвали свою формулу VAEP, она даёт оценку любым игровым действиям. Средний VAEP-показатель Месси за один матч составил 1,21, у Роналду — 0,61.
Напомним, что оба футболиста являются пятикратными обладателями «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку сезона в мире.
Ранее Роналду выразил недовольство ростом цен на игроков в футболе.