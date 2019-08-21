В Бельгии учёные выявили сильнейшего футболиста между Месси и Роналду

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В Бельгии учёные Лёвенского католического университета разработали формулу, с помощью которой смогли определить, кто же является лучшим футболистом — аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В Бельгии учёные выявили сильнейшего футболиста между Месси и Роналду
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Mirror.

«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были практически равными. Однако в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника», — сказал один из участников исследования.

Учёные назвали свою формулу VAEP, она даёт оценку любым игровым действиям. Средний VAEP-показатель Месси за один матч составил 1,21, у Роналду — 0,61. 

Напомним, что оба футболиста являются пятикратными обладателями «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку сезона в мире.

Ранее Роналду выразил недовольство ростом цен на игроков в футболе.

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