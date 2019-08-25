Покер Комличенко принёс «Младе Болеслав» победу над «Динамо» в матче чемпионата Чехии

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Футбольный клуб «Млада Болеслав» одержал победу на «Динамо» из Ческе-Будеёвице в матче седьмого тура Первой лиге Чехии.
Покер Комличенко принёс «Младе Болеслав» победу над «Динамо» в матче чемпионата Чехии
  • © Radek Petrasek/CTK
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в городе Млада-Болеслав, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Младе Болеслав» принесли четыре гола российского форварда Николая Комличенко, забившего на 45-й, второй компенсированной к первому тайму, 54-й и 67-й минутах.

В составе «Динамо» забили Лукаш Провод и Матрик Брандтнер, отличившиеся на 33-й и 41-й минутах. Гостевая команда завершала встречу вдесятером, после того как Иржи Кладорубский получил прямую красную карточку, и был удалён с поля.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в матче Эредивизи.

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