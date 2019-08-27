«Не ищите здесь заговора»: Гамула об отсутствии в сборной Чалова и Сулейманова, ошибках Сафонова и о классе Жиркова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поступил правильно, не вызвав Фёдора Чалова на матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Такое мнение в интервью RT выразил тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула. Он считает, что лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ в данный момент нужнее молодёжной команде. Специалист также предположил, что другому забивному форварду, Александру Соболеву, дают возможность окрепнуть психологически, а за игрой Магомеда-Шапи Сулейманова пристально следят и рассчитывают на него в перспективе. Тренер также прокомментировал отсутствие в списке вызванных на сбор футболистов основных голкиперов «Краснодара» и «Спартака» — Матвея Сафонова и Александра Максименко.

— Один из самых обсуждаемых вопросов последних суток — невызов Фёдора Чалова в сборную России. Вы понимаете, почему Станислав Черчесов уже не в первый раз отказывается от лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ?

— Думаю, что это понимают все отечественные тренеры. Ведь вердикт по его кандидатуре принимался в том числе и моими коллегами. Решение отправить нападающего в расположение молодёжной команды выглядит вполне логичным. Там серьёзные соперники из Сербии и Болгарии, а за основу тем временем будет играть Артём Дзюба. Таким образом, оба форварда будут в тонусе и не потеряют форму. Всем плюс.

— Понимаете ли вы, как тренер, позицию Черчесова, что молодёжке Чалов нужнее?

— Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Просто сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой чёткий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошёл. Зато сыграет за молодёжную команду, защитит честь страны на других полях. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда.

— Но ведь Черчесов заявил, что Дзюба для него лучше, хотя Артём и Фёдор достаточно разноплановые игроки и вряд ли помешали бы друг другу, находясь в составе одновременно.

— Если Черчесов так говорит, значит он уверен в этом и в том, что делает.

Да, мы можем сейчас всей страной сесть и начать критиковать его решения. К слову, так и было перед чемпионатом мира. А он прошлым летом всем всё доказал. Даже бабушкам из магазина, которые до старта мундиаля знали, кого лучше позвать в команду. Ему виднее: он лучше знает своих игроков, чувствует их и, главное, действует в их интересах.

— А если сравнивать Чалова не с Дзюбой, а с Николаем Комличенко из чешской «Млады Болеслав». Он что, тоже лучше одного из лидеров РПЛ?

— Тут дело в другом. Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он из себя представляет. Возможно, его успехи связаны с тем, что в Чехии слабый чемпионат. Кто знает? Поэтому сейчас он едет к Черчесову, а Чалов — нет!

— Вы сказали, что тренерскому штабу нужно лучше изучить Николая Комличенко. Почему в таком случае шанс не предоставили лучшему бомбардиру текущего чемпионата Александру Соболеву?

— Вот опять. Сидим на диване и требуем Соболева. Хорошо, представьте себе ситуацию: его вызывают, он приезжает, сидит весь матч на скамейке и потом, возвращаясь в клуб, перестаёт забивать. Что мы потом будем говорить? Правильно, «сломали парня». Или обвинять его в том, что зазнался. Будут виноваты все вокруг.

— То есть его берегут во избежание психологического давления?

— Думаю, да. Черчесов хороший специалист в этом вопросе. Соболев — перспективный футболист, он у всех на виду, на карандаше у тренеров. Просто нужно подождать, дать ему время окрепнуть и созреть до сборной.

«Сафонов пока нестабилен»

— Магомед-Шапи Сулейманов уже успел блеснуть в Европе. Очевидно, что к выступлениям за сборную он готов, однако до сих пор не получил вызова в первую команду России. Почему?

— Наверное, на сегодняшний день так правильнее. Надо знать Станислава: он не из тех, кто оптом будет набирать футболистов после двух-трёх классных матчей. Работа ведётся, круг перспективных игроков давно очерчен. Знаю, что главный тренер на связи со всеми коллегами из клубов. Все эти ребята, если не сдуются со временем, в будущем станут нашими первыми номерами.

— Интересен и вратарский вопрос. Александр Максименко и Матвей Сафонов вызваны в молодёжку, хотя оба играют в стартовых составах «Спартака» и «Краснодара». Не стоило ли одному из них дать возможность поработать в группе с вратарями основы?

— Ну куда их столько? Троих же не выставишь в одном матче. Черчесов смотрит за ними через игры. Тот же Сафонов пока нестабилен. Все же видели его ошибку в матче с «Локомотивом». А что если он бы так ошибся в стане сборной? Вратарская доля очень непростая. Даже опытные голкиперы тяжело переживают подобное. Так что и Саше, и Матвею пока надо расти.

— Перейдём к центру обороны. Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов кандидатуры безальтернативные?

— В этой зоне ещё может сыграть Роман Нойштедтер. Был Илья Кутепов, но он пока пропал из поля нашего зрения. Так что, пожалуй, да. Джикия и Кудряшов действительно лучшие на сегодняшний день.

— Юрий Жирков вернулся в сборную после непродолжительного перерыва. С момента Евро-2008 полноценная замена полузащитнику так и не выросла?

— Юра доказывает своей игрой, что по-прежнему достоин вызываться и защищать цвета национальной команды. Да, все 90 минут он, может, и не сыграет, но один тайм точно за ним. Думаю, позицию они равноценно разделят с Вячеславом Караваевым.

— Опираясь на всё вышесказанное можно ли делать вывод о том, что для Черчесова и его помощников сейчас важен результат, а не построение команды на будущее?

— Нет. Они работают сразу в нескольких направлениях. Просто сборная, это не клуб. Там сложно выстраивать какие-то вертикали и работать на долгую перспективу в тот момент, когда от тебя ждут результата здесь и сейчас.