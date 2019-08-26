Головин: Чалов не хуже Смолова и Дзюбы

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал отсутствие нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в сборной России по футболу.
Головин: Чалов не хуже Смолова и Дзюбы
  • РИА Новости

«Понятно, что у нас есть Фёдор Смолов, Артём Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже их. Думаю, он как минимум на том же уровне», — сказал Головин «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что в любом случае таким вопросом должен заниматься главный тренер сборной, и допустил, что молодёжной команде, в которую вызван Чалов, тоже нужна его помощь.

«Раз уж Станислав Черчесов решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени, значит, Федя должен выигрывать в молодёжке», — заключил полузащитник.

Ранее Черчесов заявил, что о прогрессе Головина говорить пока рано.

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