Черчесов о вызове Комличенко: покер в последней игре — лишний бонус

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, повлиял ли покер Николая Комличенко на включение форварда в заявку на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

«Нет, дело не в покере. Да, это лишний бонус, но ведь он у нас был и на том сборе. Так что стараемся быть последовательными, даём ему шанс закрепиться в составе. Посмотрим, как он впитал всё то, что мы в него вложили в предыдущий раз. Так что этот сбор во многом будет основополагающим», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее специалист прокомментировал отсутствие в итоговой заявке лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева.