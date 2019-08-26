Черчесов о вызове Комличенко: покер в последней игре — лишний бонус
- РИА Новости
«Нет, дело не в покере. Да, это лишний бонус, но ведь он у нас был и на том сборе. Так что стараемся быть последовательными, даём ему шанс закрепиться в составе. Посмотрим, как он впитал всё то, что мы в него вложили в предыдущий раз. Так что этот сбор во многом будет основополагающим», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
Ранее специалист прокомментировал отсутствие в итоговой заявке лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева.