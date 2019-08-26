«Будут отвлекаться — поедут домой»: Черчесов о мотивации игроков сборной, покере Комличенко и пятивластии в РПЛ

Тренерский штаб сборной России обнародовал список из 26 футболистов, которые прибудут в Новогорск для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему среди вызванных на сбор не оказалось лидера бомбардирской гонки текущего сезона РПЛ Александра Соболева и лучшего голеадора прошлого розыгрыша Фёдора Чалова. Специалист также прокомментировал решение вновь пригласить в сборную Николая Комличенко и рассказал об отношении к переходу ряда игроков национальной команды в новые клубы.

— Насколько вы удовлетворены нынешним составом. Можно ли говорить о том, что в список попали все те, кого вы хотели видеть на этом сборе?

— В целом, да. Чемпионат России стартовал, некоторые команды успели сыграть и в Кубке России. Так что всех своих кандидатов мы видим в деле и анализируем их игру. Здесь важно понимать, что предстоящие соперники разные по стилистике. Так что мы берём тех, кто соответствует под данные требования.

— А что скажете о том, что вы, по сути, отказались от некоторых игроков отдав их в состав молодёжки?

— По молодёжной сборной мы всё неоднократно объясняли, но могу повторить — если мы не планируем использовать игрока, не трогаем его. И если футболист принесёт больше пользы второй команде, он отправляется ей на помощь.

— Речь о Фёдоре Чалове?

— И о нём, и о многих других. Есть ребята, которые играют, проявляют себя. Но нужно учитывать и те вещи, о которых я сказал выше.

— А можете всё-таки пояснить, чем Фёдор Чалов уступает Артёму Дзюбе?

— Дзюба капитан команды, и для нас он лучше Чалова. Не вижу смысла это расшифровывать.

— Артём недавно отпраздновал день рождения. Как-то поздравили его? Может, сделали какой-то ценный подарок?

— Дарить я ему ничего не буду, кроме вызова в сборную. Но сообщение отправил, да. У нас в команде это в целом принято.

«Надеемся, Соболев продолжит в том же ключе»

— Скажите честно, были ли какие-то колебания относительно того или иного кандидата?

— У нас нет сомнений никогда. Всё потому, что мы чётко знаем, кого и зачем зовём. Собираем команду, которая будет играть с тем или иным соперником, конкретно под него.

— А что именно вы решили заготовить на матчи с Шотландией и Казахстаном?

— Наверное, раскрывать секреты будет очень опрометчиво. Соперники тоже готовятся к играм и наверняка читают российскую прессу. Скажу только то, что в обеих командах сменился тренерский штаб, так что не исключены сюрпризы.

— Кстати, что с британскими визами? Удалось ли их сделать для всех футболистов?

— Сделали даже с запасом. Сейчас их 50 штук. Пошли на это осознанно, понимая, что до игр ещё есть время, и кто-то из ребят может получить травму или не приехать по другим причинам. Надо быть готовыми к таким форс-мажорам, так что перестраховались, сделали расширенный список и обеспечили всех потенциальных кандидатов необходимыми бумагами.

— Хотя бы одну фамилию назовёте? Кому вы сделали визу с прицелом на ближайший резерв?

— Ну, например, вратарю Беленову. В целом по вратарям у нас не возникало вопросов. Да, возможно, мы бы обратились и к Шунину, но как нам всем известно, Антон получил травму и не сможет помочь в ближайших матчах.

— А вас не смущает, что Джанаев, равно как и Фёдор Кудряшов сейчас выступают в «Сочи». Не сказывается ли на моральном состоянии игроков тот факт, что их нынешний клуб является главным аутсайдером чемпионата?

— С Фёдором я лично общался через несколько дней после того, как он вернулся в РПЛ. Пояснил ему своё видение игры и указал на некоторые ошибки. Уже в следующем матче он был одним из лучших на поле. Что касается моего отношения относительно их выбора. Мы не можем влиять на такие решения. Наша задача только поддержать их и наблюдать.

— Свои силы в России теперь пробует и Роман Нойштедтер. Что скажете о его переходе в «Динамо»?

— К тому, что он вернулся и выступает за «Динамо» я отношусь спокойно. Самое главное, что у него есть команда и постоянная игровая практика. Но мы бы с радостью следили за ним и в «Фенербахче», «Майнце» или «Вольсфбурге».

Да, там где Роман сейчас играет у Хохлова, мы его использовать не будем, но в случае необходимости переместим. Так что это существенный плюс. У нас он пока центральный защитник. Кстати, поэтому в сборной нет Егора Сорокина.

— Кстати, почему вы вообще отказались от игроков «Рубина»?

— Мы ни от кого не отказывались, просто в этот раз решили так.

— Обращает внимание и отсутствие в списке Александра Соболева. Он лучший бомбардир РПЛ, неужели такой футболист не нужен сборной?

— Нет. Всему своё время. Человек только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, что продолжит в тот же ключе.

«Посмотрим, как Комличенко впитал вложенное в него»

— Давайте поговорим об игроках, выступающих в европейских чемпионатах. Как оцениваете форму Александра Головина?

— Там всего-то прошло два матча. Но мы всё видели. Про прогресс Саши говорить пока рано, там собирается новая команда. Посмотрим, в каком состоянии он приедет к нам.

— Скажите честно, покер, который форвард (Николай Комличенко. — RT) накануне оформил покер в чемпионате Чехии, повлиял на ваш окончательный выбор?

— Нет, дело не в покере. Да, это лишний бонус, но ведь он у нас был и на том сборе. Так что стараемся быть последовательными, даём ему шанс закрепиться в составе. Посмотрим, как он впитал всё то, что мы в него вложили в предыдущий раз. Так что этот сбор во многом будет основополагающим.

— А Вячеслав Караваев?

— Сейчас он в хорошей форме. Прошлый сбор пропустил из-за свадьбы, сейчас будем смотреть, в каком он состоянии. Ситуация похожа на Комличенко.

— Кстати, клубное будущее этих игроков под вопросом. Не думаете, что трансферная неопределённость будет их отвлекать?

— Не думаю. Будут отвлекаться — поедут домой.

— А за Денисом Черышевым следите?

— И слежу, и общаюсь с ним. Он успел сыграть в товарищеских матчах, но пока не попадает в состав в официальных. С другой стороны чемпионат в Испании только начался. Главное, что он в хорошей форме, как психологической, так и физической.

«Чемпионат стартовал с борьбы»

— В 7-м туре РПЛ вы выбрали для посещения Уфу и стали свидетелем первого поражения «Зенита» в сезоне. Объясните, почему ваше внимание не привлекала встреча «Краснодара» и «Локомотива»?

— Ехал туда с определёнными мыслями и целями. Раз слетал, значит, так надо было. А в «Краснодаре» у нас кто играет? Только Петров? Лететь на «Локо» не было смысла, живу в десяти минутах от стадиона и вижу их постоянно. Насчёт «Зенита» скажу так, не всегда летишь смотреть на того, кто нравится, наоборот — убеждаешься, что оправданно не нравится.

— По итогам семи туров в чемпионате России впервые за долгое время установилось пятивластие. Для вас, как для главного тренера сборной это важно?

— Чемпионат стартовал, есть борьба. Но мы же понимаем, что всё может измениться в любой момент. Главное, когда я прихожу на футбол, то вижу то, что мне нужно и интересно. Я говорю не о какой-то эмоциональной составляющей, а том, что важно для любого тренера.