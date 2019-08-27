Победа «Спартака» на 92-й минуте, поражение «Зенита» в Уфе и зрелищная ничья в Краснодаре: чем запомнился 7-й тур РПЛ

«Спартак» вырвал победу над «Крыльями Советов» в Самаре благодаря дебютному голу новичка команды Гуса Тиля на 92-й минуте. «Зенит» сенсационно проиграл на выезде «Уфе» без дисквалифицированного Сергея Семака. А «Краснодар» и «Локомотив» разошлись миром и не сумели вырваться на чистое первое место. RT рассказывает о самых интересных событиях седьмого тура РПЛ.

Второй мяч Филиппа подряд и грубая ошибка Шелии

Открылся тур поединком «Тамбова» и «Динамо» в Саранске. Новичок РПЛ намеревался набрать важные очки, но уступил. Всё решил индивидуальный класс футболистов. Сначала в самой концовке первого тайма во втором матче подряд отличился Максимилиан Филипп. Немцу удалось нанести точный и сильный удар в ближнюю девятку из-за пределов штрафной.

Если в этом эпизоде вопросов к вратарю номинальных хозяев Гиорги Шелия быть не могло, то после перерыва он серьёзно подвёл команду, когда неудачно выскочил на перехват. В результате Вячеслав Грулёв обыграл его, сделал передачу на Кирилла Панченко, а тот, в свою очередь, поставил точку в матче.

Расстроенный наставник «Тамбова» Александр Григорян после финального свистка выдал гневную речь в адрес подопечных и заявил, что они «не сделали ничего, чтобы уйти от банальности».

Историческая победа «Уфы» и спасения Лунёва

А следом состоялась и главная сенсация тура — действующий чемпион «Зенит» на выезде неожиданно уступил «Уфе». Видимо, команде не хватило дисквалифицированного за оскорбление судей главного тренера Сергея Семака.

В результате у питерцев мяч в ворота соперника упорно не шёл. Забить им не помогли ни 16 ударов, ни более десяти навесов с флангов. В целом хозяева справлялись с угрозами маститого соперника и отвечали не менее опасными контратаками. Пару раз гостей спас бывший вратарь «Уфы» Андрей Лунёв, которого в Башкортостане встретили очень тепло.

Но за 15 минут до финального свистка и он ничем не смог помочь «Зениту», когда молодой воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин отправил мяч под перекладину с острого угла и записал в свой актив уже третий гол в текущем сезоне.

Правда, в добавленное арбитром время питерцам удалось отыграться после подачи углового, но судья отменил взятие ворот, посчитав, что Сердар Азмун выбил мяч из рук Александра Беленова с нарушением правил.

Таким образом, «Уфа» не только нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне, но и впервые в истории обыграла сине-бело-голубых. Символично, что неделей ранее команда убрала ноль в графе поражения у «Ростова».

Курьёз Сафонова и спасительный гол Сулейманова

Поражение «Зенита» предоставило возможность выйти на чистое первое место «Краснодару» с «Локомотивом». Победитель их очного матча захватывал лидерство. Южане изначально находились в проигрышном положении, поскольку на неделе были разгромлены «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и вдобавок лишились из-за травм Реми Кабеллы и Александра Мартыновича.

Неутешительные прогнозы оправдались уже на первых минутах, причём ошибся футболист, от которого этого ждали меньше всего, — Матвей Сафонов. После несильного удара Гжегожа Крыховяка из-за пределов штрафной вратарь неожиданно не сумел зафиксировать мяч в руках и упустил его в сетку. В оправдание голкипера, перед этим имел место небольшой рикошет.

К чести «Краснодара», хозяева быстро сумели прийти в себя и прижали оппонента к воротам. В результате им удалось отыграться незадолго до перерыва. 171-сантиметровый Магомед-Шапи Сулейманов грамотно открылся на дальней штанге и перевёл снаряд в сетку головой после подачи Дмитрия Стоцкого.

Во втором тайме давление «Краснодара» ещё больше возросло, но вырвать победу подопечным Мусаева так и не удалось. Самый опасный момент хозяева упустили незадолго до финального свистка, когда Маринато Гилерме сначала справился с ударом Юнеса Намли из-за пределов штрафной, а затем и с добиванием от Маркуса Берга. Ничья не позволила ни одной из команд вырваться на чистое первое место, но по итогам тура оппоненты делят его вместе с ещё тремя командами.

Два балла Чалова за результативность и вратарское спасение от Фернандеса

Удалось не сильно отстать от группы лидеров и ЦСКА. Армейцы в двух последних матчах РПЛ набрали лишь одно очко, но в воскресенье разгромили дома «Ахмат». Распечатать ворота соперника подопечным Виктора Гончаренко не удавалось достаточно долго, но команде в очередной раз помог Марио Фернандес. Натурализованный бразилец грамотно подключился к атаке по правому флангу и замкнул прострел Яки Бийола. Для защитника этот гол стал вторым подряд в чемпионате страны. А в начале второго тайма Фернандес идеально сыграл и на позиции вратаря, выбив мяч с «ленточки» после удара соперника в пустой створ.

А затем ЦСКА удалось окончательно добить грозненцев, забив ещё дважды. Участие в обеих голевых эпизодах принял лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Фёдор Чалов. Сначала он самостоятельно замкнул подачу Ивана Облякова с углового, а затем вывел на пустые ворота Николу Влашича.

Единственной ложкой дёгтя для армейцев стала травма Кирилла Набабкина. Защитник пополнил и без того переполненный «лазарет» команды. Только в последних матчах Гончаренко лишился Рагнара Сигурдссона, Дмитрия Ефремова, а теперь и Набабкина.

Невезение Шюррле и невероятная концовка

Чуть позже к группе лидеров присоединился «Спартак», который с огромным трудом переиграл на выезде «Крылья Советов». Красно-белые весь матч владели неоспоримым преимуществом, нанесли в общей сложности почти 20 ударов по воротам, но никак не могли открыть счёт. Причём почти половина из этих ударов пришлась на Андре Шюррле. Самый опасный момент чемпион мира упустил в конце первого тайма, когда из убойной позиции выстрелил в штангу.

А буквально через минуту вперёд неожиданно вырвались хозяева, которые провели идеальную контратаку по левому флангу. Замкнул же прострел Максима Канунникова Александр Соболев. Для него этот гол стал уже шестым в текущем сезоне РПЛ, и он продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров турнира.

На второй тайм подопечные Олега Кононова вышли ещё более разозлёнными и быстро сумели отыграться. После прострела Гуса Тиля от лицевой первый мяч в составе новой команды забил Джордан Ларссон.

Следом тренерский штаб гостей выпустил на поле получивших небольшую передышку Аяза Гулиева и Зелимхана Бакаева, и «Спартак» окончательно прижал соперника к воротам. Решилось же всё в концовке. Сначала Александр Максименко совершил двойное спасение, а затем Бакаев протащил мяч к чужой штрафной и выполнил передачу на Тиля, который бильярдным ударом в ближний угол также забил дебютный мяч. Радости красно-белых не было предела — ведь они одержали третью победу подряд в РПЛ и догнали «Ростов», «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» в турнирной таблице.

19 ударов «Ростова» и победный гол на 87-й минуте

В свою очередь, «Ростов», как и «Спартак», вырвал победу у «Рубина» лишь в самой концовке. При этом болельщики стали свидетелями по-настоящему захватывающего матча фактически без центра поля. Но казанцам в остальном приходилось отбиваться.

Однако едва ли не первая удачная атака гостей стала результативной. Вячеслав Подберёзкин отличной разрезающей передачей вывел один на один Евгения Маркова, а тот отметился голом во втором поединке кряду.

Но «Ростов» достаточно быстро ответил пятым в текущем сезоне мячом Эльдора Шомурдова. В гонке бомбардиров он уступает лишь Соболеву. Примечательно, что незадолго до этого «Рубин» мог удвоить преимущество в счёте, но снаряд после выстрела Зурико Давиташвили попал в штангу.

А во втором тайме подопечные Валерия Карпина окончательно перешли на осадное положение. Они буквально окружили штрафную соперника и наносили удар за ударом. В целом жёлто-синие отметились 19 выстрелами, 9 из которых — в створ.

Но вырвать победу «Ростову» удалось лишь в самой концовке. После подачи Евгения Чернова новичок команды Александр Саплинов, рост которого составляет почти два метра, головой спокойно перевёл мяч в створ. При этом форвард, кажется, забрался в положение вне игры, но судьи офсайд не зафиксировали. Казанцы же после игры опубликовали в своих соцсетях видеоповтор спорного эпизода с подписью «Судите сами».

Дебютный мяч Ломовицкого в РПЛ и «Арсенал» в одном шаге от лидеров

«Арсенал», в прошлом сезоне занявший шестое место в турнирной таблице РПЛ, крайне неудачно дебютировал в еврокубках, но в РПЛ выступает пока вполне успешно. После выездного поражения от «Рубина» «канонирам» дома удалось обыграть аутсайдера «Оренбург» и до одного очка сократить отставание от группы лидеров.

Открыл счёт арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий. Полузащитник из-за пределов штрафной нанёс точный и мощный выстрел в ближнюю девятку. Примечательно, что для него этот гол стал первым в РПЛ.

«Оренбургу» удалось отыграться после перерыва — Джордже Деспотович забил третий в текущем сезоне мяч национального первенства. Но спустя всего десять минут победу хозяевам принёс Евгений Луценко. Форвард не слишком удачно обработал мяч, но всё же ворвался в штрафную и точно пробил в дальнюю девятку.

Помощь VAR «Уралу» и первый гол Заболотного в РПЛ за 470 дней

В заключительном матче тура потерпел поражение и другой аутсайдер — «Сочи». Подопечные Александра Точилина на выезде не смогли справиться с «Уралом». Причём первый мяч гости пропустили с пенальти, который был назначен судьёй Сергеем Карасёвым после просмотра повтора. Одиннадцатиметровый реализовал Эрик Бикфалви.

«Сочи» же помог отыграться незадолго до перерыва гол новичка команды Антона Заболотного. Форвард забил дебютный мяч за южан и первый в РПЛ с мая прошлого года, когда он поразил ворота «СКА-Хабаровска».

Но во втором тайме «Урал» всё же дожал соперника, а главным героем в составе екатеринбуржцев стал Николай Димитров, который сначала выполнил отличный результативный навес на Андрея Панюкова, а затем сам нанёс красивый удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.