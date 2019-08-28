«В этот город ещё не раз придёт Лига чемпионов»: что говорили после поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса»

Столица Кубани ещё неоднократно примет матчи футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение после поражения от «Олимпиакоса» и вылета из главного еврокубка выразил форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. По его словам, это противостояние принесло команде важный опыт. В свою очередь, тренер южан Сергей Матвеев посетовал на жёсткий график своих подопечных и рассказал о состоянии здоровья получившего травму Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Пройдя «Порту», могли выступить намного лучше»

Противостояние с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, к сожалению, принесло «Краснодару» одни лишь негативные эмоции. После невероятной победы над «Порту» казалось, что южане пройдут и вице-чемпиона Греции, но подопечные Мурада Мусаева потерпели два болезненных поражения с общим счётом 1:6 и вылетели из главного еврокубка, остановившись в шаге от групповой стадии турнира.

Причём ответный матч начался для российского коллектива более чем удачно. Хозяева открыли счёт уже на десятой минуте. Однако буквально в следующей атаке «Олимпиакос» отыгрался, и «Краснодару» нужно было забивать ещё пять мячей, чтобы пройти греческий клуб. Фактически это стало приговором для команды. Помощник Мусаева Сергей Матвеев с трудом подбирал слова на послематчевой пресс-конференции.

«Игра началась очень хорошо для нас. Мы и планировали начать её так бодро. Главное было забить быстрый мяч и затем не пропускать. Конечно, ответный гол притормозил все наши порывы. Игра плавно двигалась к тому моменту, когда всем всё стало ясно», — заявил Матвеев после встречи.

«Разумеется, мы пытались, думали и верили. Нельзя сказать, что совсем остановили игру. Были хорошие подходы и штрафные, жаль, что ничего не смогли изменить. «Олимпиакос» — хорошая команда, но, пройдя такой сильный клуб, как «Порту», мы могли выступить намного лучше», — отметил он.

Дополнительной неприятностью для южан стала травма Магомеда-Шапи Сулейманова, полученная им в первом тайме. Спустя несколько минут после столкновения с одним из соперников молодой воспитанник клуба понял, что не сможет продолжить игру, и был вынужден попросить замену. О степени серьёзности повреждения пока ничего не известно.

Остаётся добавить, что ещё перед первым матчем с «Олимпиакосом» выбыл из строя капитан и основной центральный защитник «Краснодара» Александр Мартынович, а по ходу самой игры — именитый новичок Реми Кабелла, вокруг которого в будущем планировалось строить игру команды.

«Сулейманов сейчас поехал в больницу, чтобы сделать МРТ. Врачи предварительно диагностируют сильный ушиб. Никакой другой информации у нас пока нет», — рассказал Матвеев.

Также тренер посетовал на слишком большую загруженность игроков команды, которые в последнее время вынуждены были проводить по два матча в неделю.

«Не жалуемся, поскольку готовились к такому календарю, но многие игроки выпали из состава. К сожалению, это сильно повлияло на возможности для ротации. Мы не будем сбрасывать со счетов ни один турнир. Команда будет пытаться качественно выступить и в РПЛ, и в Лиге Европы. Надеемся, в ближайшее время к нам присоединятся Ари и Мартынович, которые смогут помочь. Пауза на сборные даст нам возможность передохнуть и собраться с мыслями. На новый игровой отрезок необходимо выйти с новыми силами, хорошим настроением и пониманием, что делать дальше», — добавил Матвеев.

Он также объяснил отсутствие в основе вратаря Матвея Сафонова и нападающего Ивана Игнатьева ротацией и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Даже в концовке, когда, казалось, уже всё было понятно, любой момент у чужих ворот вызывал бурю эмоций. Хочется, чтобы люди не прекращали верить в нас. Конечно, такое же большое спасибо нашим футболистам, которые отдали все силы на поле, было видно их желание, но у нас, к сожалению, не хватило сил в таком тяжёлом графике», — отметил специалист.

«Краснодар» — сильная команда, эти игры получились непростыми для нас»

В свою очередь, наставник «Олимпиакоса» Педру Мартинш после матча пребывал в отличном настроении. Он возглавил пирейский клуб только в июле и с ходу сумел вывести команду в групповой этап ЛЧ. Причём в квалификации греческий коллектив, помимо «Краснодара», прошёл вице-чемпионов Чехии и Турции — «Викторию Плзень» и «Истанбул Башакшехир» соответственно.

«Краснодар» — сильная команда, которая добивается высоких результатов в российском чемпионате. Всегда здорово играть с такими сильными соперниками. Эти игры получились непростыми для нас. Выход в групповой этап Лиги чемпионов важен для «Олимпиакоса» по многим причинам. В первую очередь это помогает понять возможности и силу команды, ведь в Греции есть немало клубов, которые схожи с нами по принципу организации», — сказал Мартинш.

В ходе послематчевой пресс-конференции он также подчеркнул, что с большим удовольствием наблюдал за качественной игрой подопечных.

«Счастливы, что именно «Олимпиакосу» удалось преуспеть в таком важном турнире. Я рад, что мы смогли показать на поле то, что отрабатывали на тренировках. Продолжим готовиться и работать в том же направлении. Мы довольны сегодняшним результатом. Сейчас команда находится в хорошем расположении духа и готова продолжать борьбу», — подытожил Мартинш.

«Для нас это опыт»

Что касается футболистов, то игроки «Краснодара» по понятным причинам не горели желанием общаться с прессой. Однако на пару вопросов ответил молодой нападающий Иван Игнатьев, вышедший на замену по ходу второго тайма. Он подчеркнул, что команда должна сделать необходимые выводы из исхода противостояния с «Олимпиакосом».

«Для нас, наверное, это опыт в первую очередь. Очень обидно, что всё так сложилось. Спасибо большое нашим болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас, верят в команду. Думаю, в этот город ещё не раз придёт Лига чемпионов. Всё будет хорошо», — выразил надежду форвард.

Журналисты не могли не спросить у него и про здоровье Сулейманова.

«Не знаю, что именно с ним произошло. Но я успел пообщаться с Магомедом-Шапи. Как понимаю, он неудачно упал на ребро, болит что-то внутри», — рассказал Игнатьев.

Также пообщались с журналистами два легионера «Краснодара» — Тонни Вильена и Йон Гудни Фьолусон. Первый посетовал на невезение и отметил, что хозяевам нужно было лучше реализовывать свои моменты.

«Мы подустали во втором тайме плюс на нас очень сильно давила психологически необходимость забивать много мячей. После ответного гола «Олимпиакоса» нам требовалось уже целых пять. Мы не могли думать ни о чём другом, пытались хотя бы просто выиграть. Конечно, оставили на поле много сил, но у нас ещё есть время до воскресенья, чтобы успеть восстановиться к матчу РПЛ», — цитирует полузащитника «Чемпионат».

Помимо этого, футболист отметил, что «Краснодар» не был слабее «Олимпиакоса».

«Оба матча развивались по-разному. В итоге всё, к сожалению, сложилось не в нашу пользу. Первый матч мы провели, будучи не в лучшей физической форме, играли не очень хорошо. Счёт на табло — 0:4. Было понятно, что для прохода дальше необходимо забивать 4—5 мячей. Сегодня после того, как гости отыгрались, а затем забили ещё один мяч, было сложно что-то изменить, практически невозможно», — добавил Вильена.

В свою очередь, Фьолусон заявил, что вместе с партнёрами оставил на поле все силы, но команду подвела потеря концентрации и определённая усталость.

«Нужно принять во внимание, что у нас в субботу была игра против «Локомотива», где мы тоже хорошо постарались. Сегодня в концовке было заметно, насколько тяжело действовать в таком графике. Во втором тайме оставалось всё меньше времени, нужно было по-прежнему забивать много мячей. Эта игра далась нам тяжело. Повторюсь, мы сегодня оставили все силы на поле, но этого оказалось недостаточно. Сейчас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу в воскресенье. Думаю, не возникнет никаких проблем», — подвёл итоги игры исландец.

В составе «Олимпиакоса» российским болельщикам лучше других знаком Матьё Вальбуэна, который ранее выступал за «Динамо». В противостоянии с «Краснодаром» опытный француз сделал всё для победы новой команды, но после ответной игры он отдал должное сопернику.

«Мы провели две крутые встречи. Сделали большой шаг, когда дома победили со счётом 4:0. Знали, что в России тяжёлыми получатся первые 15 минут, и даже пропустили. Но нам удалось ответить своим забитым мячом, выдержать давление и добыть победу. Я испытываю огромную гордость. Также стоит отметить, что у «Краснодара» великолепный стадион. Я играл против этой команды в составе «Динамо», но сейчас получил совершенно другие впечатления. Желаю южанам успеха в Лиге Европы. У этой команды замечательное будущее», — приводит слова Вальбуэна «Матч ТВ».