Игнатьев: в Краснодаре ещё будет Лига чемпионов

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии плей-офф квалификации турнира.

«Для нас это в первую очередь опыт. Обидно, что всё так сложилось. Большое спасибо болельщикам, которые верят в нас несмотря ни на что. Я уверен, в этом городе ещё будет Лига чемпионов», — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Олимпиакосу» в плей-офф квалификации турнира со счётом 1:6 по сумме двух матчей (0:4, 1:2). «Быки» выступят на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее Матвеев пожаловался на график «Краснодара» после вылета из ЛЧ.