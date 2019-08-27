«Краснодар» готов совершить чудо»: Матвеев и Сулейманов рассчитывают победить «Олимпиакос» в квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» важно продемонстрировать характер и порадовать болельщиков. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил наставник «Краснодара» Сергей Матвеев. В свою очередь, полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что восстановился от травмы колена и полностью готов помочь своей команде.

«Нам предстоит вскрывать их оборону»

В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов перед «Краснодаром» стоит крайне непростая задача. После разгромного поражения в Пирее неделей ранее подопечным Мурада Мусаева предстоит дома попытаться совершить невозможное, чтобы пробиться в групповой этап — забить как минимум четыре мяча и не пропустить самим.

Несмотря на тяжесть своего положения, россияне настроены достаточно оптимистично. По словам тренера Сергея Матвеева, в команде осознают, что на карту поставлено слишком многое и футболисты сделают всё от них зависящее, чтобы добиться положительного результата и порадовать болельщиков, которые придут на стадион во вторник.

«В истории очень много примеров, когда команда отыгрывалась с ещё более крупного счёта. Понятно, что ситуация непростая и нам будет крайне сложно. Но мы приложим максимум усилий, чтобы хорошо начать этот матч. А дальше игра покажет. Произойти может всё что угодно», — заявил тренер на предматчевой пресс-конференции.

Кроме того, Матвеев поблагодарил поклонников, которые продолжают поддерживать команду, несмотря на сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что «Краснодар» вновь рассчитывает на их помощь.

«Для нас самое главное — это в глазах болельщиков выглядеть командой, которой не всё равно и которая будет бороться за каждый мяч. Разумеется, нам понадобится удача, подкреплённая фанатами и их желанием нас гнать вперёд. Очень важно, чтобы зрители пришли нас поддержать. Ещё раз хочется поблагодарить их за полные трибуны. Это уже помогало нам вытащить игру и показать всем, что у нас есть стержень», — сказал специалист.

Как и в первой встрече, «Краснодару» не смогут помочь сразу несколько ключевых футболистов. К ним присоединился и выбывший из строя на длительное время полузащитник Реми Кабелла. По-прежнему восстанавливается после травмы и защитник Александр Мартынович. При этом существует вероятность, что к команде присоединится нападающий Ари.

«Вечером состоится последняя консультация с врачами, и тогда станет понятно, выйдет ли бразилец на поле завтра. Мартыновича точно не будет. На него будем рассчитывать в матче с «Уралом» или даже «Крыльями Советов» после перерыва на игры сборной. Мы очень надеемся на быстрое выздоровление и помощь этих футболистов», — отметил Матвеев.

При этом специалист отказался комментировать тактику «Олимпиакоса» на ответную встречу.

«Она будет понятна с первых минут. Скорее всего, греки сыграют вторым номером, а нам предстоит вскрывать их оборону. Кроме того, не стоит забывать и о контратаках. Мы постараемся учесть эти моменты и предотвратить опасные эпизоды. Всё может перевернуться. Поверьте, мы — как футболисты, так и тренерский штаб — готовы совершить чудо», — заявил тренер.

Кроме того, Матвеев рассказал, что «Краснодар» остался недоволен судейством в первом матче. В частности, большое количество вопросов вызвал эпизод с игрой рукой полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме, после которого не был назначен пенальти.

«Мы направили запрос по поводу этого момента. Рука соперника явно находилась в неестественном положении. При этом клуб так и не получил никаких разъяснений. Возможно, произошли какие-то изменения в правилах, о которых нам неизвестно. Это важно, так как после 11-метрового игра, да и всё противостояние могло бы сложиться иначе. Разумеется, мы не снимаем с себя ответственности за столь крупное поражение и не отрицаем своих ошибок», — заключил Матвеев.

«Будем идти вперёд, пока не прозвучит финальный свисток»

После Матвеева на вопросы журналистов ответил полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. Как и наставник, он признался, что верит в успех «Краснодара».

«Скажу так: нет ничего невозможного. Было много случаев, когда команды совершали камбэки. После матча с поля мы должны уйти с ощущением, что сделали всё, что от нас зависело. Необходим запредельный настрой. Будем идти вперёд, пока не прозвучит финальный свисток», — заявил футболист.

Сулейманов рассказал, что восстановился после травмы колена и полностью готов помочь своей команде.

«Буду ли я играть или нет, решит тренерский штаб. Но вне зависимости от этого готов выкладываться на максимуме. В каждом матче сам от себя жду голов, поэтому на меня не давит этот «Шапи-тайм». Это уже стало своеобразным ярлыком. Наверно, потому что я выхожу и всегда отдаю все силы игре», — пояснил полузащитник.

Кроме того, он добавил, что «Краснодару» не стоит бояться предстоящего матча, так как ошибки может допустить любая команда.

«Конечно, у соперника есть слабые стороны, как и у каждой команды. Нет ничего запредельного. В первом матче мы совершили ошибку, начав отыгрываться сразу после первого забитого мяча, хотя у нас в запасе ещё был второй матч. Думаю, сегодня на теоретическом занятии тренерский штаб подскажет, что нам делать», — заключил Сулейманов.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» начнётся 27 августа в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.