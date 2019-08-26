Сулейманов заявил, что «Краснодар» будет атаковать «Олимпиакос» до финального свистка

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Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Сулейманов заявил, что «Краснодар» будет атаковать «Олимпиакос» до финального свистка
  • РИА Новости

«Нет ничего невозможного, было много известных камбэков. Мы будем играть с полной отдачей и выйдем на матч с запредельным настроем. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем атаковать», — приводит слова Сулейманова ТАСС.

Матч пройдёт 28 августа в Краснодаре. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась поражением «Краснодара» со счётом 0:4.

Ранее Сергей Матвеев рассказал, сыграет ли Ари в ответном матче ЛЧ с «Олимпиакосом».

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