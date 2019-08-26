Матвеев рассказал, сыграет ли Ари в ответном матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, сможет ли нападающий Ари сыграть в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

«Сегодня вечером будет последнее медицинское обследование, после которого тренерский штаб решит, выпускать Ари на поле или нет», — приводит слова Матвеева ТАСС.

Матч пройдёт 28 августа в Краснодаре. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась поражением «Краснодара» со счётом 0:4.

Ранее Матвеев рассказал, что потребуется «Краснодару», чтобы обыграть «Олимпиакос» в матче ЛЧ.