Матвеев рассказал, сыграет ли Ари в ответном матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
- РИА Новости
«Сегодня вечером будет последнее медицинское обследование, после которого тренерский штаб решит, выпускать Ари на поле или нет», — приводит слова Матвеева ТАСС.
Матч пройдёт 28 августа в Краснодаре. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась поражением «Краснодара» со счётом 0:4.
Ранее Матвеев рассказал, что потребуется «Краснодару», чтобы обыграть «Олимпиакос» в матче ЛЧ.