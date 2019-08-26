Тренер рассказал, что потребуется «Краснодару», чтобы обыграть «Олимпиакос» в матче ЛЧ

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

«Ситуация заставляет нас идти на риски, надеемся, что у нас получится хороший старт в первом тайме. Нам придётся нелегко, вскрывая оборону «Олимпиакоса», тут понадобится не только мастерство наших футболистов, но и удача», — приводит слова Матвеева ТАСС.

Он отметил, что для того, чтобы рассчитывать на победу в противостоянии, его команде нужно будет вести в счёте уже после первого тайма ответной игры.

«Даже один мяч даст нужный посыл для победы. Они забили свой мяч в первом тайме, и всё решилось потом за 10 минут во втором», — добавил специалист.

Матч пройдёт 28 августа в Краснодаре. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась поражением «Краснодара» со счётом 0:4.

Ранее стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов.