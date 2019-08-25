Стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

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Словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом».
Стали известны арбитры матча «Краснодар» — «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Скомины, на матче будут работать Юре Прапротник и Роберт Вукан (арбитры на линии), Массимилиано Иррати (арбитр VAR), а также его ассистент Марко ди Белло (AVAR). Резервный арбитр — Раде Обренович.

В первом матче «Краснодар» потерпел разгромное поражение со счётом 0:4. В составе «Олимпиакоса» дубль оформил Лазар Ранделович, ещё по голу на свой счёт записали Мигель Герреро и Даниэль Поденсе.

Ранее полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о результате матча с московским «Локомотивом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

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