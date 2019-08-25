Футболист «Краснодара» Камболов назвал закономерной ничью с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о результате матча с московским «Локомотивом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Наверное, во втором тайме было видно, что преимущество за нами. По моментам? У них подходы были, у нас тоже. Можно сказать, что ничья закономерна», — заявил Камболов в эфире официального YouTube-канала «Краснодара».

По его словам, в конце «быки» имели возможность вырвать победу у железнодорожников, но не смогли реализовать голевые моменты.

В седьмом туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1.

Ранее главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев призвал не акцентировать внимание на ошибке голкипера Матвея Сафонова в игре с «Локомотивом».