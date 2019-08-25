Футболист «Краснодара» Камболов назвал закономерной ничью с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о результате матча с московским «Локомотивом» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Краснодара» Камболов назвал закономерной ничью с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Наверное, во втором тайме было видно, что преимущество за нами. По моментам? У них подходы были, у нас тоже. Можно сказать, что ничья закономерна», — заявил Камболов в эфире официального YouTube-канала «Краснодара».

По его словам, в конце «быки» имели возможность вырвать победу у железнодорожников, но не смогли реализовать голевые моменты. 

В седьмом туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1.

Ранее главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев призвал не акцентировать внимание на ошибке голкипера Матвея Сафонова в игре с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить