Тренер «Краснодара» призвал не акцентировать внимание на ошибке вратаря в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью с московским «Локомотивом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матвей Сафонов так много выручал нас в матче, так что делать акцент на этой ошибке не стоит. Пропуск гола в начале меняет ход игры. Мы смогли перестроиться и играли в атакующий футбол. Мы были ближе к победе, чем «Локомотив», — приводит слова Матвеева ТАСС.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершился вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал закономерным ничейный исход матча РПЛ с «Краснодаром».