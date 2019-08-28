Травма Сулейманова, гол Уткина и дубль Эль-Араби: «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

«Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и завершил выступление в главном еврокубке. Южане открыли счёт уже на десятой минуте благодаря точному удару Даниила Уткина, но затем дважды позволили отличиться Юссефу Эль-Араби. Кроме того, российский коллектив уже в первом тайме из-за травмы потерял Магомеда-Шапи Сулейманова.

Вера в чудо и аншлаг на трибунах

После исторической победы над «Порту» противостояния с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов поклонники «Краснодара» ждали с нескрываемым оптимизмом. В основном болельщики южан верили в то, что подопечным Мурада Мусаева вполне по силам пройти серебряного призёра первенства Греции.

Но уже в первой игре команду из России ждало настоящее фиаско. В Пирее «Краснодар» не только пропустил четыре безответных мяча, чем практически до нуля снизил свои шансы на проход в групповой раунд, но и потерял из-за тяжёлой травмы на долгий срок звёздного новичка Реми Кабеллу. А ещё до злополучной игры повреждение получил столп обороны и капитан южан Александр Мартынович.

После такого фиаско болельщикам оставалось лишь приводить в пример невероятный камбэк «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ-2016/17. Тогда сине-гранатовые в первом матче так же уступили ПСЖ со счётом 0:4, но в ответном поединке выиграли 6:1 и прошли дальше. А в минувшем сезоне чуть более лёгкую задачу решил «Ливерпуль», который в Каталонии пропустил всё от той же «Барсы» три безответных мяча, но дома забил четыре и в результате завоевал трофей.

Впрочем, футболисты и тренерский штаб «Краснодара», несмотря на всю сложность ситуации, продолжали заверять, что настроены совершить чудо и стараются верить в него.

«В истории очень много примеров, когда команда отыгрывалась с ещё более крупного счёта. Понятно, что ситуация непростая, нам будет крайне сложно. Но мы приложим максимум усилий, чтобы хорошо начать этот матч. А дальше игра покажет. Произойти может всё что угодно», — заявил на предматчевой пресс-конференции помощник Мусаева Сергей Матвеев.

В свою очередь, молодой талант южан Магомед-Шапи Сулейманов, также посетивший данное мероприятие, пообещал «идти вперёд, пока не прозвучит финальный свисток».

Как ни странно, верили в «Краснодар» и букмекерские конторы. Так, одна из крупнейших в России предлагала на проход команды достаточно низкий в сложившейся ситуации коэффициент — 15.00. Другая контора давала схожий коэффициент — 16.00. К слову, в 2017-м в случае прохода «Барсы» ПСЖ можно было увеличить свою ставку в 10—11 раз. Два года назад в каталонцев букмекеры верили чуть больше.

Что же касается стартового состава, то Мусаев вместе с помощниками подготовили сразу несколько сюрпризов. Во-первых, допустившего результативную ошибку в матче с «Локомотивом» Матвея Сафонова заменил Станислав Крицюк. Во-вторых, на левом краю обороны вновь появился Дмитрий Стоцкий, а в опорной зоне — воспитанник клуба Даниил Уткин. Проваливший игру в Греции Руслан Камболов остался в запасе.

Зато, к радости болельщиков, опять вышел в основе Сулейманов. А вот появление Маркуса Берга могло вызвать вопросы у болельщиков, поскольку на старте сезона шведский ветеран выглядит совсем неубедительно.

Надежда длиной в минуту и невзрачная игра «Краснодара»

И «Краснодар», подгоняемый вперёд переполненным трибунами родного стадиона, со стартовым свистком арбитра понёсся к чужим воротам. Уже за первые три минуты хозяева успели нанести по воротам соперника два удара. В первом случае вратарь забрал мяч в руки после выстрела Вандерсона прямо по центру. А следом Стоцкий продемонстрировал настрой команды, буквально выбросив оппонента за бровку.

И поначалу всё развивалось для южан как нельзя лучше. Уже на десятой минуте команде удалось открыть счёт. Всё тот же Вандерсон, который был самым активным в составе российского коллектива, протащил мяч по левой бровке, ворвался в штрафную и выполнил прострел на Даниила Уткина. Молодого полузащитника соперники накрыть не успели, и он спокойно отправил мяч в дальний угол.

К сожалению, зародившаяся надежда в сердцах поклонников «Краснодара» практически сразу же умерла. Гости тут же провели разящую ответную атаку. Юссеф Эль-Араби, как и Уткин мгновениями ранее, спокойно обработал мяч в центре штрафной и пробил. Теперь подопечным Мусаева нужно было забивать целых пять.

Увы, гол фактически надломил команду. Игра у «Краснодара» после этого окончательно разладилась. Вдобавок получил травму и футболист, от которого во вторник особенно ждали чудес, — Сулейманов. В середине тайма он неудачно столкнулся с оппонентом, а спустя несколько минут полузащитник рухнул на газон и попросил замену. Вместо него на поле вышел Юнес Намли.

«Олимпиакос» же играл по счёту и неспешно. Футболисты греческой команды даже владели преимуществом и спокойно контролировали мяч. «Краснодар» же, такое ощущение, ничья полностью устраивала. Лишь в конце первого тайма хозяева снова завелись и ненадолго захватили инициативу. Впрочем, до опасных моментов дело так и не дошло. Можно вспомнить разве что выстрел Вандерсона выше ворот.

Сейвы Крицюка и град «горчичников»

К сожалению, в самом начале второго тайма надежду потеряли даже самые стойкие оптимисты. Как только игра возобновилась, «Олимпиакос» вовсе вышел вперёд. И вновь «Краснодар» плохо действовал в обороне. Матьё Вальбуэна позволили спокойно принять мяч в штрафной и выполнить результативный прострел на оформившего дубль Эль-Араби.

Крицюк и в этом случае не мог помочь своей команде. Зато после второго пропущенного мяча Станислав спасал команду неоднократно. Во-первых, вратарь своевременно бросился в ноги Масуросу и не позволил тому отличиться. Во-вторых, вытащил из-под перекладины удар Вальбуэна головой. А чуть позже Крицюк в дальнем углу справился с опасным выстрело Поденсе.

«Краснодар» же фактически продолжал пребывать в состоянии грогги и не демонстрировал ничего. Видя это, Матвеев начал делать замены. Сначала вместо неудачно действующего Сергея Петрова на поле вышел Дмитрий Стоцкий, а затем в игру вступил и Иван Игнатьев. Примечательно, что он сыграл не вместо Берга, а вместе с ним, заменив автора гола Уткина.

В результате именно Игнатьев создал самый опасный момент у ворот Жозе де Са во втором тайме. Сильным ударом с опасного штрафного он едва не сравнял счёт, но португальский голкипер сумел парировать выстрел, а на добивание южане уже не успели. А спустя несколько минут Иван пробил низом из-за пределов штрафной уже в игровой ситуации, но вратарь после рикошета спокойно забрал мяч.

Неудивительно, что в таком матче у хозяев в концовке начали сдавать нервы и градус эмоций постепенно начал повышаться. Судья охладил его с помощью жёлтых карточек. «Горчичники» получили Намли, Ольссон и Урош Спаич.

Финальный свисток болельщики встретили скорее с облегчением. «Краснодар» не только не сумел совершить чудо, но и провёл невзрачную игру. К сожалению, надежда жила ровно одну минуту. Однако винить южан в этом не стоит.

Значительно обновлённая команда и так прыгнула выше головы, выбив из борьбы четвертьфиналиста ЛЧ «Порту». К сожалению, осложнили жизнь Мусаеву и травмы. Остаётся лишь надеяться, что «Краснодар» быстро отойдёт от этой неудачи и, поймав свою игру, ещё заявит о себе в главном еврокубке. Пока же детище Сергея Галицкого ждёт привычная Лига Европы.