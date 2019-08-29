Семак заявил, что «Зенит» попал в непредсказуемую группу в ЛЧ
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- РИА Новости
«Сложно. Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Он отметил, что уровень команд, выпавших «Зениту» в результате жеребьёвки, очень высокий, несмотря на отсутствие в них громких имён.
«Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно», — добавил специалист.
Команда Семака попала в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».
Ранее Артём Дзюба заявил, что, в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ.