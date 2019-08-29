Семак заявил, что «Зенит» попал в непредсказуемую группу в ЛЧ

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Семак заявил, что «Зенит» попал в непредсказуемую группу в ЛЧ
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Сложно. Мы понимаем наш уровень, и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что уровень команд, выпавших «Зениту» в результате жеребьёвки, очень высокий, несмотря на отсутствие в них громких имён.

«Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно», — добавил специалист.

Команда Семака попала в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».

Ранее Артём Дзюба заявил, что, в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить