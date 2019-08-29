Дзюба: в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дзюба: в отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы в ЛЧ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если брать группу «Локомотива», то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные: «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжёлая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера», — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

Он отметил, что хотел, чтобы «Зенит» на групповой стадии сыграл с мадридским «Реалом».

«Это моя любимая команда, очень ждал её. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы», — добавил 31-летний форвард.

Ранее стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

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