Стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20
- Reuters
Состав групп выглядит следующим образом:
— группа A: «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»;
— группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»;
— группа C: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо» (Загреб), «Аталанта»;
— группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»;
— группа Е: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»;
— группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия»;
— группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Зальцбург»;
— группа Н: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.