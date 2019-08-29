Стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20

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В Монако состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20
  • Reuters

Состав групп выглядит следующим образом:

— группа A: «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»;

— группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»;

— группа C: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо» (Загреб), «Аталанта»;

— группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»;

— группа Е: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»;

 — группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия»;

— группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Зальцбург»;

 — группа Н: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

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