Соперники для «Зенита» и «Локомотива»: в Монако проходит жеребьёвка Лиги чемпионов

В Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. 32 команды, пробившиеся на этот этап, будут поделены на восемь групп. Своих соперников узнают два представителя России — действующий чемпион страны «Зенит» и серебряный призёр «Локомотив». Команда из Санкт-Петербурга при жеребьёвке попала в первую корзину, москвичи — в четвёртую. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

AFP

© Valery HACHE