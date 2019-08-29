Соперники для «Зенита» и «Локомотива»: в Монако проходит жеребьёвка Лиги чемпионов
- AFP
- © Valery HACHE
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29 августа 2019
Группа C — «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо».
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Группа E — «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург».
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Группа H — «Челси», «Аякс», «Валенсия».
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Группа D — «Ювентус», «Атлетико», «Байер».
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Группа F — «Барселона», «Боруссия», «Интер».
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Переходим к третьей корзине. Скоро узнаем нового соперника «Зенита».
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Это Френки де Йонг. Вместе с «Аяксом» он сенсационно дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а заодно в очередной раз принёс своей команде титул чемпионов Нидерландов.
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В церемонии снова наступает пауза, чтобы наградить лучшего полузащитника прошедшего сезона в Европе.
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Группа D — «Ювентус», «Атлетико».
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Группа E — «Ливерпуль», «Наполи».
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