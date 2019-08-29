Соперники для «Зенита» и «Локомотива»: в Монако проходит жеребьёвка Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. 32 команды, пробившиеся на этот этап, будут поделены на восемь групп. Своих соперников узнают два представителя России — действующий чемпион страны «Зенит» и серебряный призёр «Локомотив». Команда из Санкт-Петербурга при жеребьёвке попала в первую корзину, москвичи — в четвёртую. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Соперники для «Зенита» и «Локомотива»: в Монако проходит жеребьёвка Лиги чемпионов
  • AFP
  • © Valery HACHE
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 29 августа 2019

    Группа C — «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Динамо».

  • Группа E — «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург».

  • Группа H — «Челси», «Аякс», «Валенсия».

  • Группа D — «Ювентус», «Атлетико», «Байер».

  • Группа F — «Барселона», «Боруссия», «Интер».

  • Переходим к третьей корзине. Скоро узнаем нового соперника «Зенита».

  • Это Френки де Йонг. Вместе с «Аяксом» он сенсационно дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а заодно в очередной раз принёс своей команде титул чемпионов Нидерландов.

  • В церемонии снова наступает пауза, чтобы наградить лучшего полузащитника прошедшего сезона в Европе.

  • Группа D — «Ювентус», «Атлетико».

  • Группа E — «Ливерпуль», «Наполи».

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить