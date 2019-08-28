«Добивались разрешения несколько лет»: УЕФА не намерен наказывать «Црвену Звезду» за установку танка перед стадионом

Представители УЕФА заявили, что установка советского танка перед стадионом белградской «Црвены Звезды» не носила политического характера, а фанаты добивались разрешения для проведения акции на протяжении нескольких лет. Т-55 появился перед ареной «Райко Митич» за сутки до матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором сербский коллектив принимал швейцарский «Янг Бойз».

«Объединение болельщиков получило одобрение на акцию»

УЕФА не планирует наказывать белградскую «Црвену Звезду» за установку танка Т-55 перед стадионом «Райко Митич» в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По словам представителей союза, фанатское объединение команды получило разрешение на эту акцию. Кроме того, в УЕФА подчеркнули, что она не носила политического характера.

«Объединение болельщиков «Црвены Звезды» получило одобрение от надлежащих органов на установку танка с символикой команды. Они этого добивались на протяжении нескольких лет. Акция никак не связана с матчем плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова представителей организации портал RSE.

Советский танк Т-55 появился перед стадионом за сутки до начала матча «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Он был установлен непосредственно у входа на северную трибуну, которую традиционно занимают наиболее активные представители фанатского движения хозяев, и украшен красно-белой символикой действующего чемпиона Сербии. По сообщению самих болельщиков, танк должен символизировать дух команды, а также поддерживать футболистов, перед которыми стояла непростая цель: пробиться в групповой этап главного еврокубка после ничьей в Берне — 2:2.

Игроки «Црвены Звезды» действительно справились со своей задачей. Встреча в Белграде закончилась со счётом 1:1, что вывело подопечных Владана Милоевича в следующий этап ЛЧ. Интересно, что военная тематика использовалась и после финального свистка. Воодушевлённые успехом болельщики «Црвены Звезды» проехались по улицам города на бронетранспортёре, запуская пиротехнику и скандируя фанатские кричалки. Позднее к ним присоединились и сами футболисты.

Появление военной техники на улицах столицы вызвало беспокойство среди местных жителей. Однако сотрудники правоохранительных органов сделали вывод, что празднование не представляет собой угрозы для общественного порядка.

«Было поднято слишком много шума»

Министерство обороны Сербии подтвердило, что Т-55 не является собственностью государства. Кроме того, его представители подчеркнули, что он, по сути, является муляжом, так как все боевые элементы, отвечающие за стрельбу, а также мотор и другие важные детали были демонтированы.

Несмотря на это, мнения простых граждан по поводу акции фанатского объединения также разделились. По данным опроса, проведённого одним из сербских изданий, 53,2% респондентов высказались против установки танка около спортивной арены, в то время как 38,6% поддержали болельщиков «Црвены Звезды». В то же время за три дня машина уже успела превратиться в настоящую достопримечательность Белграда, рядом с которой активно фотографируются не только поклонники футбола, но и местные жители.

К властям столицы обратились общественные организации, выступающие против использования военной символики в мирное время. При этом заместитель мэра Горан Весич отметил, что не видит причин демонтировать танк.

«На гербе лондонского «Арсенала» изображена пушка, а рядом со стадионом московского ЦСКА — бывшего армейского клуба — также установлен танк. И это никому не наносит оскорбления. Не вижу в этом никакой проблемы и не думаю, что «Црвена Звезда» может получить наказание со стороны УЕФА», — отметил Весич.

Схожую точку зрения выразил и генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич. По его мнению, как установка танка, так и празднование победы над «Янг Бойз» с использованием БМП не носили агрессивного характера.

«Было поднято слишком много шума, особенно со стороны тех, кто отнёсся к этому отрицательно. Лично я не вижу разницы между пушкой и танком. Его установили болельщики, он принадлежит им, нам это не мешает. Это символ духа борьбы и не нарушает принципов фейр-плей», — цитирует функционера информационное агентство Tanjug.