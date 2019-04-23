Нападение на игроков и расистские оскорбления: как баскетбольный матч в Белграде обернулся грандиозным скандалом

Заключительный матч финальной серии Адриатической лиги по баскетболу между «Црвеной Звездой» и «Будучностью» обернулся скандалом. Во время разминки фанаты хозяев вышли на паркет и напали на гостей. Американских легионеров Эрла Кларка и Норриса Коула начали забрасывать различными подручными предметами, а боснийца Неманью Гордича ударили стулом. Спортсмены из Подгорицы были вынуждены вернуться в раздевалку, а уже после начала игры француз Эдвин Джексон подвергся расистским оскорблениям.

Накануне в Белграде завершился пятый, заключительный матч финальной серии Адриатической баскетбольной лиги (ABA), в которой встречались местная «Црвена Звезда» и «Будучность» из Подгорицы. Хозяева разгромили гостей со счётом 97:54 и обеспечили себе не только победу в турнире, но и путёвку в Евролигу на будущий сезон. Однако игра запомнилась не яркой игрой сербов, а скандалом, вызванным поведением местных болельщиков.

Лига ABA, которая также называется Адриатической лигой, включает 12 сильнейших команд из Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении и Македонии. Ежегодно коллективы проводят регулярный сезон, по результатам которого определяются четыре участника плей-офф. В первом раунде борьба идёт до двух побед, а в финале — до трёх.

В этом году в главной серии турнира наметилось принципиальное противостояние между коллективами из Сербии и Черногории.

Страсти стали закипать уже на предматчевой разминке, когда болельщики сербского коллектива вышли на паркет и напали на игроков соперника. Атаке подверглись двое американских легионеров «Будучности» Эрл Кларк и Норрис Коул, а также босниец Неманья Гордич. Фанаты забросали баскетболистов стульями и другими подручными предметами. Опасаясь за свою жизнь, гости спешно покинули площадку и вернулись в раздевалку.

«Когда наши игроки были готовы выйти на площадку, на арене началась тотальная истерия, (фанаты. — RT) начали бросаться подручными предметами: монетами, телефонными батареями, камнями, бутылками, мётлами, зажигалками, стульями. Около 40 фанатов вышли на паркет и подошли к скамейке «Будучности». Они плевались и нападали на спортсменов. Гордич получил удар стулом», — говорится в заявлении на официальном сайте черногорского клуба.

Спустя 20 минут гости вернулись на площадку и матч начался, но борьбы в нём не получилось. В дебюте команды смотрелись довольно ровно, но начиная со второй четверти преимущество «Црвены Звезды» стало быстро расти. Фаворит выиграл её с разницей в 21 очко и практически лишил соперника шансов на успех. Во второй половине подопечные Милана Томича лишь упрочили лидерство и взяли верх над деморализованными оппонентами, завоевав путёвку в Евролигу.

Однако несмотря на отсутствие сопротивления со стороны черногорцев сербские болельщики продолжили удивлять со знаком минус. Так, по ходу игры они неоднократно устраивали обструкцию баскетболисту сборной Франции Эдвину Джексону. Атакующий защитник лишь в этом сезоне пополнил состав «Будучности», но вряд ли забудет своё выступление в ABA. Его неоднократно оскорбляли из-за его расовой принадлежности и забрасывали подручными предметами.

Izlazak Budućnosti i što da Varvari budu gori? Budućnost otišla sa parketa. pic.twitter.com/6HanDI7Lva — Pavle Knežević (@PavleKn) 22 апреля 2019 г.

«Это печально для нашего вида спорта. Сегодня баскетбол — одна из моих любимейших вещей в мире. Плевки от фанатов, летящие в тебя зажигалки и обезьяньи уханья во время матча всегда будут недопустимым явлением. Независимо от того, где и когда это происходит», — написал Джексон на своей официальной странице в Instagram.

События пятого матча финала также прокомментировал разыгрывающий Норрис Коул, дважды становившийся чемпионом НБА в составе «Майами Хит».

«Это было самая неприемлемая и непрофессиональная обстановка для баскетбола. Адриатической лиге должно быть стыдно из-за случившегося. Люди бросали стулья, напитки, файеры и другие предметы на площадку, а их фанаты выбежали на паркет, сорвав нашу разминку. Абсолютно небезопасно и недопустимо», — цитирует Коула Eurohoops.

Американец выразил мнение, что руководство лиги обязано было перенести встречу на другую дату в связи со сложившимися обстоятельствами.

«Мы не должны были выходить на паркет сегодня. Но инспектор матча и другие официальные лица угрожали, что присудят нам техническое поражение, если мы не вернёмся на площадку», — добавил Коул.

Эту информацию подтвердили и в самом клубе. Как говорится в заявлении «Будучности», руководство Адриатической лиги угрожало засчитать поражение со счётом 0:20, если черногорский коллектив не согласится вернуться на паркет.

«Мы гордимся нашими игроками, которые вышли на площадку, несмотря на давление и другие обстоятельства. Подробно проинформируем все клубы лиги ABA о последних событиях. Мы ожидаем смены руководства, которое заставило нас оказаться в такой унизительной ситуации», — заявили в пресс-службе «Будучности».

Примечательно, что скандальные события происходили на протяжении почти всей финальной серии. Так, в ходе третьей игры, которая состоялась в Подгорице, подобным поведением отметились болельщики «Будучности». Они также бросали разного рода предметы в гостей, в результате несколько человек из персонала «Црвены Звезды» получили повреждения. Кроме того, фанаты находились в непосредственной близости от площадки во время разминки и свободно передвигались по трибунам.

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Действия фанатов были рассмотрены дисциплинарным комитетом лиги ABA, который принял решение наказать черногорский клуб. В результате в четвёртом матче была закрыта часть фанатского сектора хозяев.

Однако руководство «Будучности» поспешило отметить, что не считает правильным сравнивать поведение своих болельщиков в третьем матче серии и фанатов «Црвены Звезды» — в пятом.

«Наши фанаты не выбегали на паркет во время разминки, не касались игроков, не бросали стулья и стаканы с напитками. Кроме того, руководство лиги ABA предприняло определённые шаги, чтобы взять под контроль ситуацию во время матча в Подгорице, но не сделало этого в Белграде», — отмечается в заявлении.

Стоит отметить, что ещё до матча фанаты вели себя не лучшим образом. Так, в преддверии третьей игры между командами болельщики «Будучности» окружили отель, в котором ночевали баскетболисты «Црвены Звезды» и мешали спортсменам спать. Подобная история повторилась и перед пятой встречей.