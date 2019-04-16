Нападение на тренера и массовая драка фанатов: в Англии расследуют два инцидента после футбольных матчей

В Англии инициированы расследования по двум эпизодам, произошедшим по окончании футбольных матчей в минувшие выходные. Главный тренер команды Лиги 1 «Флитвуд Таун» Джои Бартон напал на наставника «Барнсли» Дэниеля Штенделя, в результате чего тот лишился двух зубов. А болельщики клубов Английской премьер-лиги «Бёрнли» и «Кардифф Сити» устроили массовую драку после игры.

Минувший уикенд в английском футболе получился богатым событиями. Пока внимание большинства болельщиков было приковано к противостоянию «Ливерпуля» и «Челси», произошло сразу несколько инцидентов, бросивших тень на британский спорт. Так, всего за одни выходные на Туманном Альбионе произошла массовая драка фанатов, а также очередной инцидент с участием печально известного экс-полузащитника «Манчестер Сити» Джои Бартона. Оба этих эпизода вызвали настолько серьёзный резонанс, что по ним были инициированы расследования.

Нападение на тренера

В настоящее время Бартон возглавляет команду «Флитвуд Таун», выступающую в третьем по силе футбольном дивизионе страны — Лиге 1. В субботу коллектив проиграл «Барнсли» со счётом 2:4, но главные события развернулись уже после финального свистка. Разъярённый тренер набросился на наставника соперника Даниэля Штенделя. В ходе потасовки немецкий наставник лишился двух зубов, в дело пришлось вмешаться местной полиции.

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Сразу после нападения на тренера «Барнсли» Джои Бартон сел в машину и попытался скрыться с места происшествия, но его остановили сотрудники правоохранительных органов. Чтобы предотвратить побег, полицейским пришлось встать на пути транспортного средства наставника «Флитвуда».

16 апреля стало известно, что руководство «Барнсли» отправило жалобу на поведение Бартона в Английскую футбольную лигу (EFL) и Футбольную ассоциацию Англии (FA).

«Барнсли» подтверждает обращение в EFL и FA относительно инцидента между Джои Бартоном и Даниэлем Штенделем, произошедшего по окончании футбольного матча 13 апреля. Клуб сотрудничает с полицией, оказывает ей всяческое содействие. Вплоть до завершения расследования от команды не последует никаких комментариев по данному делу», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследованием занимается полиция Южного Йоркшира, однако СМИ уже обнародовали подробности инцидента. Как заявил очевидец, причиной конфликта между Бартоном и Штенделем стало удаление игрока «Флитвуд Таун» Гарри Суттара на 65-й минуте отчётной встречи.

«Бартон потерял рассудок после того, как Штендель поучаствовал в эпизоде с Суттаром. Джои попытался опротестовать решение судьи, тогда как Даниэль посоветовал ему «оставить всё как есть», — цитирует свидетеля инцидента The Sun.

По его словам, вмешательство Штенделя взбесило Бартона, и он решил разобраться с ним в подтрибунном помещении. В ходе беседы наставник «Барнсли» назвал его шпаной, после чего Джои нанёс ему удар головой, а затем кулаком и схватил за горло.

«Все собравшиеся не могли поверить в увиденное», — заключил свидетель.

Стоит отметить, что за свою карьеру Бартон неоднократно был замешан в разного рода скандалах. Выступая за «Манчестер Сити», он спровоцировал массовую драку десяти человек в товарищеском матче с «Донкастер Роверс» в 2004 году. Год спустя он ткнул зажжённой сигаретой в глаз товарищу по команде, а уже после перехода в «Ньюкасл» избил двух посетителей «Макдоналдс» в Ливерпуле. За это он провёл 77 дней в тюрьме.

Последний крупный инцидент с участием Бартона произошёл в 2017 году. Тогда футболист «Бёрнли» получил 18-месячную дисквалификацию за ставки на матчи. Впоследствии клуб расторг с ним контракт, а сам Джои решил заняться тренерской деятельностью.

Массовая драка фанатов

Помимо полиции Южного Йоркшира будет чем заняться и следователям Ланкашира. Им придётся разобраться в инциденте, ставшем причиной массовой драки по окончании матча Английской премьер-лиги между «Бёрнли» и «Кардифф Сити».

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Страсти начали накаляться ещё во время матча. Всё началось с оскорбительных речовок в исполнении болельщиков валлийского клуба, что вызвало гнев со стороны англичан. Они ответили грубостью на грубость, а масла в огонь подлил инцидент на самом поле. В компенсированное время к первому тайму между футболистами двух команд произошла стычка, в ходе которой форвард «Бёрнли» Эшли Барнс дважды поцеловал в нос защитника «Кардиффа» Джо Беннетта. Арбитр показал обоим игрокам по жёлтой карточке.

В результате «Бёрнли» одержал победу над «Кардиффом», а конфликт между болельщиками продолжился уже после финального свистка. В ходе драки серьёзные повреждения получил один из фанатов хозяев, который был запечатлён лежащим без сознания на тротуаре. Судя по видеоматериалам, в потасовку чуть было не оказалась вовлечена женщина, которая передвигалась на костылях. Однако она вовремя смогла покинуть место столкновения.

Позднее в «Бёрнли» прокомментировали инцидент по окончании матча 34-го тура АПЛ.

«В клубе осведомлены об инциденте рядом со стадионом «Терф Мур», в котором оказались замешаны болельщики обеих команд. Кроме того, в адрес «Бёрнли» поступило несколько оскорбительных сообщений. Мы сотрудничаем с полицейским управлением Ланкашира по обоим вопросам», — заверили в пресс-службе команды.