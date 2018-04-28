«В Греции их боится даже полиция»: создатель фильма RTД «Футбольные банды» — о хулиганах, ультрас и задержании в Швеции

Для большинства радикальных футбольных фанатов спорт — не мотивация, а повод к драке. Такого мнения придерживается автор идеи документального фильма RTД «Футбольные банды», не раскрывающий своего имени. Он рассказал, в каких европейских странах самые напряжённые отношения между болельщиками и полицией и объяснил различия между хулиганами и ультрас. Также собеседник RT сообщил, чем документальная картина отличается от фильма BBC про российских фанатов.

— Что стало отправной точкой для съёмок фильма?

— Летом в России впервые в истории пройдёт чемпионат мира по футболу. Многие опасаются, что приезд иностранных хулиганов может навредить проведению турнира. Поэтому мы решили исследовать самые яркие околофутбольные сцены Европы.

— Почему для съёмок картины были выбраны Швеция, Греция и Германия?

— Мы хотели показать разные виды хулиганской культуры. Поэтому мы остановили свой выбор на странах Скандинавии, Центральной и Южной Европы. Как выяснилось, в Швеции и Германии фанаты чаще всего участвуют в оговоренных драках. В то время как в Греции всё происходит по-другому: там нет правил проведения боёв, количество участников не согласовывается, а в ход зачастую идут подручные предметы.

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— Польские фанаты считаются одними из самых жестоких в Европе. Почему эта страна не попала в фильм?

— С ними было гораздо сложнее договориться. Это весьма чувствительная тема.

— Сколько занял процесс съёмок?

— Несколько месяцев. Нам нужно было рассчитать всё таким образом, чтобы попасть на матчи, между участниками которых существует ожесточённое противостояние. Не всё получалось сразу, поэтому сроки растянулись.

— Советовались ли с российскими болельщиками относительно идеи и реализации проекта?

— Безусловно, но это носило консультативный характер. Мы не состоим в данной субкультуре, поэтому нам требовались некоторые сведения.

— Что именно?

— Мы получили информацию об отношениях между фанатами и хулиганами из разных клубов и стран.

— Сколько понадобилось, чтобы выйти на связь с представителями иностранных «банд»?

— Несколько месяцев. Переговоры были непростыми. Всё же деятельность, которой они занимаются, не всегда носит легальный характер. Поэтому в фильме большинство хулиганов не показывает своего лица.

— В то же время Андреас Ленц из группировки фанатов «Штутгарта» был без маски.

— Он стоял у истоков хулиганского движения в своей стране и является его заслуженным ветераном. В нынешних делах группировки он не принимает большого участия.

Футбольные фанаты во время матча чемпионата Германии по футболу между «Ганновером» и «Гамбургом»

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— Как «втирались в доверие»?

— Нам не приходилось делать что-то особенное. Те, кто хотел рассказать свою историю и объяснить, ради чего конкретные молодые мужчины участвуют в драках, сделали это. При этом нам пришлось соглашаться на какие-то ограничения. Были определённые рамки, за которые мы не могли заходить.

— Например?

— В основном, они не хотели называть свои имена. Тот же Ленц стал исключением. Поэтому в фильме все фигурировали под прозвищами. Также они просили нас не указывать, где они учатся или работают.

— С какими трудностями сталкивались по ходу съёмок?

— Одной из главных сложностей было оказаться в нужное время в нужном месте — там, где возможно будет столкновение группировок. В первую очередь это касается не заранее запланированных, а уличных драк.

Потому что они обычно происходят весьма спонтанно. В Швеции нам удалось стать свидетелями потасовки, а в Греции — нет. К счастью или сожалению, им не удалось найти оппонентов.

— Правда, что во время съёмок в Швеции вас задержала местная полиция?

— Да. Стражи порядка почему-то подумали, что мы будем провоцировать столкновение между группировками. Это произошло в тот момент, когда мы снимали приезд соперничающей банды хулиганов. В отличие от Греции, в Швеции и Германии полиция довольно жёстко работает с фанатами. Безопасности в дни проведения матчей уделяется колоссальное внимание.

— С чем связан тот факт, что в Греции полиция уделяет меньше внимания хулиганам?

— По словам местных фанатов, правоохранительные органы боятся их, поэтому практически не беспокоят.

— Были ли проблемы с немецкой полицией?

— Перед матчем к нам подходили стражи порядка и интересовались, знают ли эти хулиганы о проведении съёмок. Примечательно, что проход на матч для этих фанатов осуществлялся через коридор из полицейских.

— Как часто происходят эпизоды, когда битва между хулиганами перетекает на само поле?

— С похожими событиями был связан наш визит с Грецию. Мы посетили матч между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», который проходил без зрителей. Произошло это из-за того, что за несколько туров до этого фанаты устроили беспорядки прямо на поле. Причиной стало то, что болельщики пирейского клуба посчитали несправедливым пенальти в ворота их команды. В итоге завязалась потасовка с полицейскими. Кроме того, совсем недавно произошёл случай во время встречи между клубами ПАОК и АЕК с участием Ивана Саввиди.

— Недавно во время матча чемпионата Турции по футболу главному тренеру «Бешикташа» Шенолу Гюнешу попали стулом по голове. Как хулиганы относятся к тому, что зачастую страдают не представители противоборствующей группировку, а сами игроки и наставники?

— Как правило, хулиганы не причастны к подобным инцидентам. Нельзя путать их с ультрас.

Именно эти болельщики приходят на стадион в клубных шарфах, устраивают файер-шоу, растягивают баннеры. В основном они не дерутся, а оказывают поддержку команде. Чаще всего именно они замешаны в таких эпизодах.

— Как можно отличить «ультрас» от хулиганов?



— Это можно сделать даже по внешнему виду. Обычно хулиганы не носят клубную атрибутику, одеваются в определённые марки одежды. Их главная цель — подраться с представителями группировок других клубов. Сам футбол для них является больше поводом для столкновения, чем причиной. Поэтому они редко устраивают драки на стадионах. В основном это дело рук ультрас.

— Не сталкивались ли с агрессией хулиганов по отношению к себе?

— Нет, но был сложный момент в Греции. Вероятно, если бы столкновение между представителями банд «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» всё же состоялось, люди с камерами пострадали бы первыми. Но в целом всё было нормально, так как мы обговаривали съёмку с лидерами банд. Поначалу некоторые рядовые фанаты требовали нас убрать записывающиеся устройства, но узнавая об уговоре, начинали вести себя спокойно.

— Что было самым трудным во время съёмок?

— Разговорить собеседников. Многие из хулиганов впервые общались с прессой. Одним из главных достижений фильма является то, что в нём о многих вещах впервые рассказывается от первого лица. В частности, об агрессии, тяге к насилию. Сложно было добиться, чтобы эти фанаты выдали несколько большее, чем стандартный набор фраз про «братство и единство». Нам же хотелось понять, почему они стали заниматься этим, чего им не хватает в личной жизни, что заставляет их рисковать своим здоровьем и жизнью.

— Какой опыт вы лично вынесли из этой работы?

— В процессе съёмок стало ясно, что для этих людей спорт является не мотивацией, а лишь поводом к драке. Я подозревал об этом ранее. Например, грекам не важен даже вид спорта, значение имеют лишь клубные цвета. Они устраивают потасовки на волейбольных, баскетбольных и других матчах. Главное для них — победа в стычке, а не успех команды. Футбольный хулиганизм — это возможность более-менее «легально» подраться.

— Около года назад BBC снял документальный фильм о российских фанатах. Это стало мотивацией при съёмках вашей киноленты?

— Нет, в отличие от наших английских коллег, нам хотелось сделать что-то более достойное.

Мы постарались объективно показать ситуацию, в то время как их творение получилось довольно спекулятивным. Есть ощущение, что стоит ожидать новых материалов в преддверии чемпионата мира по футболу в России.