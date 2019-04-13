Футболист «Бёрнли» поцеловал соперника во время конфликта на поле
В конце первого тайма матча 34-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Кардиффом» (2:0) между нападающим хозяев Эшли Барсом и защитником гостей Джо Беннетом разгорелся конфликт, в результате которого футболисты столкнулись лбами.
Неожиданно для соперника игрок «Бёрнли» дважды поцеловал его в нос. За подобное поведение арбитр встречи наказал Барнса жёлтой карточкой. Фото эпизода доступно на странице The Sun в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место в АПЛ.