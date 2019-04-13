Футболист «Бёрнли» поцеловал соперника во время конфликта на поле

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В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс решил нетрадиционным способом урегулировать конфликт с защитником «Кардиффа» Джо Беннеттом.

В конце первого тайма матча 34-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Кардиффом» (2:0) между нападающим хозяев Эшли Барсом и защитником гостей Джо Беннетом разгорелся конфликт, в результате которого футболисты столкнулись лбами.

Неожиданно для соперника игрок «Бёрнли» дважды поцеловал его в нос. За подобное поведение арбитр встречи наказал Барнса жёлтой карточкой. Фото эпизода доступно на странице The Sun в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место в АПЛ.

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