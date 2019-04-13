«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место в АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «шпорам» принесли голы Виктора Ваньямы и Лукаса Моуры, оформившего хет-трик.

Такой результат позволил «Тоттенхэму» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков. «Хаддерсфилд» остался на последнем, 20-м месте с 14 баллами.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион Англии в составе «Ливерпуля» скончался в возрасте 74 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить