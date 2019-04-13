«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» и поднялся на третье место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «шпорам» принесли голы Виктора Ваньямы и Лукаса Моуры, оформившего хет-трик.
Такой результат позволил «Тоттенхэму» подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков. «Хаддерсфилд» остался на последнем, 20-м месте с 14 баллами.
Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион Англии в составе «Ливерпуля» скончался в возрасте 74 лет.