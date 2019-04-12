Четырёхкратный чемпион Англии в составе «Ливерпуля» скончался в возрасте 74 лет
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Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
Отмечается, что в последние годы жизни прославленный спортсмен страдал от деменции.
Смит, выступавший на позиции защитника, являлся воспитанником «Ливерпуля» и провёл в клубе практически всю свою профессиональную карьеру. Он четыре раза становился чемпионом Англии по футболу, дважды завоёвывал Кубок страны, побеждал в Кубке чемпионов, а также Кубке и Суперкубке УЕФА.
По окончании карьеры защитник в течение 35 лет был футбольным обозревателем в Liverpool Echo, а также пробовал свои силы в роли тренера, но существенных успехов не достиг.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.