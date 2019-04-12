Четырёхкратный чемпион Англии в составе «Ливерпуля» скончался в возрасте 74 лет

Известный в прошлом футболист английского «Ливерпуля» Томми Смит скончался в возрасте 74 лет.

Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Отмечается, что в последние годы жизни прославленный спортсмен страдал от деменции.

Смит, выступавший на позиции защитника, являлся воспитанником «Ливерпуля» и провёл в клубе практически всю свою профессиональную карьеру. Он четыре раза становился чемпионом Англии по футболу, дважды завоёвывал Кубок страны, побеждал в Кубке чемпионов, а также Кубке и Суперкубке УЕФА.

По окончании карьеры защитник в течение 35 лет был футбольным обозревателем в Liverpool Echo, а также пробовал свои силы в роли тренера, но существенных успехов не достиг.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.