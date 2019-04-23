Баскетболист сборной Франции Джексон подвергся расистским оскорблениям во время игры в Сербии
- © AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Это печально для моего спорта. Баскетбол — одна из вещей, которые я люблю больше всего на свете. Но плевки от фанов, летящие в тебя зажигалки и крики обезьян во время игр всегда будут недопустимыми», — написал Джексон в своём Instagram.
Эту запись баскетболист сделал после матча финальной серии Адриатической лиги против сербской «Црвены Звезды».
Ранее сообщалось, что в Англии отец десятилетнего футболиста засудил клуб за расизм после замены своего сына на матче.