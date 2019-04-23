Баскетболист сборной Франции Джексон подвергся расистским оскорблениям во время игры в Сербии

Защитник черногорской «Будучности» Эдвин Джексон, выступающий также за сборную Франции, подвергся расистским оскорблениям во время матча Адриатической лиги.

«Это печально для моего спорта. Баскетбол — одна из вещей, которые я люблю больше всего на свете. Но плевки от фанов, летящие в тебя зажигалки и крики обезьян во время игр всегда будут недопустимыми», — написал Джексон в своём Instagram.

Эту запись баскетболист сделал после матча финальной серии Адриатической лиги против сербской «Црвены Звезды».

Ранее сообщалось, что в Англии отец десятилетнего футболиста засудил клуб за расизм после замены своего сына на матче.