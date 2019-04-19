Разгром и сенсация в Москве: ЦСКА проиграл второй матч с «Басконией» в четвертьфинале баскетбольной Евролиги
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Уверенное начало и ЦСКА в ранге фаворит
Независимо от того, удалось ли ЦСКА выиграть регулярный чемпионат Евролиги или нет (в сезоне-2018/19 гранд российского баскетбола завершил его на второй позиции, уступив первый номер посева в плей-офф турецкому «Фенербахче»), на четвертьфинальной стадии турнира армейцы всегда считаются явными фаворитами своей пары.
Выдающиеся финансовые и, как следствие, кадровые возможности московского коллектива привели к рождению постулата о том, что его невозможно обыграть в серии до трёх побед одной из команд, и сухие цифры статистики этот тезис подтверждают: в каждом из 15 случаев, когда ЦСКА добирался до поединков на вылет, он непременно выходил в «Финал четырёх».
Who you got?— EuroLeague (@EuroLeague) 16 апреля 2019 г.
Испанская «Баскония», с которой подопечные Димитриса Итудиса спорят за место в четвёрке сильнейших клубов Старого Света в нынешнем сезоне, не очень-то и похожа на соперника, способного прервать многолетнюю победную серию россиян в четвертьфиналах Евролиги. Боевитые и неплохо организованные именитым хорватским наставником Велимиром Перасовичем баски прилично уступают ЦСКА по многим ключевым параметрам — таким, как глубина состава или индивидуальное мастерство лидеров. Не имея возможности «взрывать» трансферный рынок громкими подписаниями, этот клуб ориентируется на бюджетных легионеров и кропотливую работу скаутов, специализирующихся, прежде всего, на таком экзотическом для баскетбола регионе, как Южная Америка.
В минувшем десятилетии клуб из Витории-Гастейс открыл миру победителя Олимпиады-2004 в составе сборной Аргентины Луиса Сколу, его соотечественника Пабло Приджиони, венцом карьеры которого стала бронзовая медаль Игр-2008, и выигравшего чемпионат НБА в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс» бразильца Тиаго Сплиттера.
Сейчас на воспитании у Перасовича пребывает новая порция латиноамериканских талантов в лице плеймейкера Луки Вильдозы и форварда Патрисио Гарино (оба имеют двойное аргентино-итальянское гражданство, позволяющее им не считаться легионерами в испанском чемпионате), а связывает два поколения защитник-ветеран из Бразилии Марселинью Уэртас, дебютировавший за «Басконию» ещё в 2009-м, и транзитом через «Барселону» добравшийся до США, где его приютили не где-нибудь, а в «Лос-Анджелес Лейкерс» — одной из самых известных и титулованных организаций мирового баскетбола.
A roster FULL of quality...— EuroLeague (@EuroLeague) 13 апреля 2019 г.
And @cskabasket showed it ALL on its 'Road To The Playoffs'#GameONpic.twitter.com/vCip2NIe6x
Впрочем, ни эти, ни другие игроки «Басконии», способные похвастать не совсем типичными по меркам рядового клуба Евролиги спортивными биографиями (в заявке испанской команды значатся, на секундочку, лишь три исполнителя с американским паспортом, зато есть грузин, эстонец, немец, уругваец и даже игрок сборной Дании), на бумаге не давали дружине Перасовича никакого преимущества в сражении с ЦСКА. Перед началом серии оппонент, проигравший ровно половину из 30 поединков «регулярки», казался самым что ни есть проходным — тем более в российской столице баски не побеждали с мая 2005 года, потерпев в выездных матчах с «армейцами» 15 поражений подряд.
В первом же поединке четвертьфинала, который состоялся во вторник, 16 апреля, москвичи, получившие благодаря более высокой финальной позиции в регулярном чемпионате преимущество домашней площадки, без видимых проблем статус фаворита подтвердили.
Присматриваясь к «Басконии» и изучая её слабые стороны в стартовые 20 минут встречи, подопечные Итудиса «выстрелили» в третьей четверти, реализовав семь трёхочковых бросков за десять минут и оформив рывок 19:4, не оставивший гостям ни единого шанса на успех. Солировал в составе ЦСКА испанский защитник Серхио Родригес, в дебютном противостоянии с соотечественниками отправивший в цель пять из шести своих атак с дальней дистанции, но выделять его одного было бы в корне неверно, так как сразу восемь баскетболистов столичного коллектива хотя бы однажды попали с периметра, добившись совместными усилиями феноменального показателя в 56,5% реализации трёхочковых.
.@SergioRodriguez was red hot in the @cskabasket victory in Game One 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) 17 апреля 2019 г.
The Spanish guard made 5 shots from behind the arc putting on a clinic from deep 🙌#GameONpic.twitter.com/Clm5ZYcdWu
Недооценка соперника и «матч жизни» от «Басконии»
Закономерным результатом великолепного представления от снайперов стала разгромная победа со счётом — 94:68, но, как выяснилось спустя двое суток, решение задачи по выходу в «Финал четырёх» она москвичам никоим образом не упростила. Скорее, наоборот, перед вторым матчем четвертьфинальной серии россияне несколько недооценили соперника, с которым они легко и непринуждённо разобрались накануне, а «Баскония» в кратчайший срок проделала колоссальный объём работы над ошибками и полностью преобразилась, чем застала команду Итудиса врасплох.
«Мы вышли на площадку с желанием сыграть предельно агрессивно, потому что знали — ЦСКА этого не любит», — рассказал в комментарии официальному телеканалу Евролиги французский центровой «Басконии» Венсан Пуарье, ставший одним из главных героев второй встречи плей-офф Евролиги в Москве.
Его мощная игра после выхода со скамейки запасных в середине дебютного отрезка позволила «Басконии» захватить инициативу и уйти на первый перерыв с перевесом в девять баллов, что прилично удивило семь с половиной тысяч болельщиков, собравшихся на трибунах столичной арены «Мегаспорт».
A double-double for @viinze_17P in a BIG road win for @Baskonia#GameONpic.twitter.com/NF9wIWbFng— EuroLeague (@EuroLeague) 18 апреля 2019 г.
Поединок Пуарье, в серии с москвичами обновивший рекорд Евролиги по количеству подборов в нападении в рамках одного сезона, завершил с дабл-даблом из 14 очков и 15 собранных отскоков, четырьмя перехватами и показателем в 100% реализации бросков с игры, но постепенно армейцы разобрались, что им делать с задавшими матчу весьма высокий темп басками, и вернулись в игру.
Ключевой момент встречи наступил в концовке третьей четверти, когда ЦСКА сделал весомую заявку на камбэк и сократил отставание до трёх баллов. Впрочем, вместо того, чтобы закрутить гайки в обороне и дожать ненадолго потерявшего почву под ногами оппонента, россияне, напротив, провалились.
Ответный рывок «Басконии» 11:0, в основу которого легли трёхочковые Вильдозы и экс-игрока нескольких клубов НБА Дарруна Хиллиарда, помог команде Перасовича восстановить полный контроль над происходящим на площадке и преимущество в четыре-пять владений, которое она спокойно удержала вплоть до финальной сирены.
После сенсационной победы со счётом — 78:68, прервавшей 15-матчевую серию поражений басков в российской столице, их рулевой отмечал, в первую очередь, качественную работу своих баскетболистов в защите.
Ничего удивительного в этом нет, ведь 68 набранных очков стали для ЦСКА худшим показателем в текущем розыгрыше Евролиги, причём как в домашних, так и в выездных встречах. Благодаря безудержной энергии, заметному вкладу каждого исполнителя основной ротации и запредельной самоотдаче «Басконии» удалось отобрать у москвичей преимущество своего поля: теперь им обязательно необходимо выигрывать как минимум один из двух выездных поединков, которые запланированы на 24 и 26 апреля, чтобы продолжить борьбу за путёвку в «Финал четырёх».
Сделать это будет непросто, ведь в Витории-Гастейс любому коллективу приходится соперничать не только с подопечными Перасовича, но и с армией болельщиков численностью в 10—12 тысяч человек.
.@Baskonia overpowers CSKA Moscow 68-78 on Thursday night at Megasport Arena to even their best-of-five playoff series at 1-1— EuroLeague (@EuroLeague) 18 апреля 2019 г.
Highlights... pic.twitter.com/QZf1XB2ssD
«Нам о многом предстоит поговорить за закрытыми дверями, посмотреть в зеркало, понять, что мы можем изменить в самих себе», — сказал по окончании второго матча явно недовольный действиями своих баскетболистов Итудис, пообещавший, что ЦСКА сделает всё возможное, чтобы выиграть серию с «Басконией» в гостях, или, по крайней мере, вернуть её в Москву.
Время для анализа сложившейся ситуации и поиска путей выхода из неё у греческого специалиста есть, но им нужно распорядиться с толком: непопадания в «Финал четырёх» Евролиги в руководстве «армейцев» просто-напросто не поймут.