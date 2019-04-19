Разгром и сенсация в Москве: ЦСКА проиграл второй матч с «Басконией» в четвертьфинале баскетбольной Евролиги

На старте четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги российский ЦСКА не сумел во второй раз обыграть испанскую «Басконию» и упустил преимущество своей площадки в противостоянии, которое продлится до трёх побед одной из команд. Во второй встрече армейцы не справились с агрессивной защитой соперника и установили клубный антирекорд результативности в сезоне-2018/19 на международной арене.

Уверенное начало и ЦСКА в ранге фаворит

Независимо от того, удалось ли ЦСКА выиграть регулярный чемпионат Евролиги или нет (в сезоне-2018/19 гранд российского баскетбола завершил его на второй позиции, уступив первый номер посева в плей-офф турецкому «Фенербахче»), на четвертьфинальной стадии турнира армейцы всегда считаются явными фаворитами своей пары.

Выдающиеся финансовые и, как следствие, кадровые возможности московского коллектива привели к рождению постулата о том, что его невозможно обыграть в серии до трёх побед одной из команд, и сухие цифры статистики этот тезис подтверждают: в каждом из 15 случаев, когда ЦСКА добирался до поединков на вылет, он непременно выходил в «Финал четырёх».

Who you got? — EuroLeague (@EuroLeague) 16 апреля 2019 г.

Испанская «Баскония», с которой подопечные Димитриса Итудиса спорят за место в четвёрке сильнейших клубов Старого Света в нынешнем сезоне, не очень-то и похожа на соперника, способного прервать многолетнюю победную серию россиян в четвертьфиналах Евролиги. Боевитые и неплохо организованные именитым хорватским наставником Велимиром Перасовичем баски прилично уступают ЦСКА по многим ключевым параметрам — таким, как глубина состава или индивидуальное мастерство лидеров. Не имея возможности «взрывать» трансферный рынок громкими подписаниями, этот клуб ориентируется на бюджетных легионеров и кропотливую работу скаутов, специализирующихся, прежде всего, на таком экзотическом для баскетбола регионе, как Южная Америка.

В минувшем десятилетии клуб из Витории-Гастейс открыл миру победителя Олимпиады-2004 в составе сборной Аргентины Луиса Сколу, его соотечественника Пабло Приджиони, венцом карьеры которого стала бронзовая медаль Игр-2008, и выигравшего чемпионат НБА в 2014 году в составе «Сан-Антонио Спёрс» бразильца Тиаго Сплиттера.

Сейчас на воспитании у Перасовича пребывает новая порция латиноамериканских талантов в лице плеймейкера Луки Вильдозы и форварда Патрисио Гарино (оба имеют двойное аргентино-итальянское гражданство, позволяющее им не считаться легионерами в испанском чемпионате), а связывает два поколения защитник-ветеран из Бразилии Марселинью Уэртас, дебютировавший за «Басконию» ещё в 2009-м, и транзитом через «Барселону» добравшийся до США, где его приютили не где-нибудь, а в «Лос-Анджелес Лейкерс» — одной из самых известных и титулованных организаций мирового баскетбола.

Впрочем, ни эти, ни другие игроки «Басконии», способные похвастать не совсем типичными по меркам рядового клуба Евролиги спортивными биографиями (в заявке испанской команды значатся, на секундочку, лишь три исполнителя с американским паспортом, зато есть грузин, эстонец, немец, уругваец и даже игрок сборной Дании), на бумаге не давали дружине Перасовича никакого преимущества в сражении с ЦСКА. Перед началом серии оппонент, проигравший ровно половину из 30 поединков «регулярки», казался самым что ни есть проходным — тем более в российской столице баски не побеждали с мая 2005 года, потерпев в выездных матчах с «армейцами» 15 поражений подряд.

В первом же поединке четвертьфинала, который состоялся во вторник, 16 апреля, москвичи, получившие благодаря более высокой финальной позиции в регулярном чемпионате преимущество домашней площадки, без видимых проблем статус фаворита подтвердили.

Присматриваясь к «Басконии» и изучая её слабые стороны в стартовые 20 минут встречи, подопечные Итудиса «выстрелили» в третьей четверти, реализовав семь трёхочковых бросков за десять минут и оформив рывок 19:4, не оставивший гостям ни единого шанса на успех. Солировал в составе ЦСКА испанский защитник Серхио Родригес, в дебютном противостоянии с соотечественниками отправивший в цель пять из шести своих атак с дальней дистанции, но выделять его одного было бы в корне неверно, так как сразу восемь баскетболистов столичного коллектива хотя бы однажды попали с периметра, добившись совместными усилиями феноменального показателя в 56,5% реализации трёхочковых.

.@SergioRodriguez was red hot in the @cskabasket victory in Game One 🔥



The Spanish guard made 5 shots from behind the arc putting on a clinic from deep 🙌#GameONpic.twitter.com/Clm5ZYcdWu — EuroLeague (@EuroLeague) 17 апреля 2019 г.

Недооценка соперника и «матч жизни» от «Басконии»

Закономерным результатом великолепного представления от снайперов стала разгромная победа со счётом — 94:68, но, как выяснилось спустя двое суток, решение задачи по выходу в «Финал четырёх» она москвичам никоим образом не упростила. Скорее, наоборот, перед вторым матчем четвертьфинальной серии россияне несколько недооценили соперника, с которым они легко и непринуждённо разобрались накануне, а «Баскония» в кратчайший срок проделала колоссальный объём работы над ошибками и полностью преобразилась, чем застала команду Итудиса врасплох.

«Мы вышли на площадку с желанием сыграть предельно агрессивно, потому что знали — ЦСКА этого не любит», — рассказал в комментарии официальному телеканалу Евролиги французский центровой «Басконии» Венсан Пуарье, ставший одним из главных героев второй встречи плей-офф Евролиги в Москве.

Его мощная игра после выхода со скамейки запасных в середине дебютного отрезка позволила «Басконии» захватить инициативу и уйти на первый перерыв с перевесом в девять баллов, что прилично удивило семь с половиной тысяч болельщиков, собравшихся на трибунах столичной арены «Мегаспорт».

Поединок Пуарье, в серии с москвичами обновивший рекорд Евролиги по количеству подборов в нападении в рамках одного сезона, завершил с дабл-даблом из 14 очков и 15 собранных отскоков, четырьмя перехватами и показателем в 100% реализации бросков с игры, но постепенно армейцы разобрались, что им делать с задавшими матчу весьма высокий темп басками, и вернулись в игру.

Ключевой момент встречи наступил в концовке третьей четверти, когда ЦСКА сделал весомую заявку на камбэк и сократил отставание до трёх баллов. Впрочем, вместо того, чтобы закрутить гайки в обороне и дожать ненадолго потерявшего почву под ногами оппонента, россияне, напротив, провалились.

Ответный рывок «Басконии» 11:0, в основу которого легли трёхочковые Вильдозы и экс-игрока нескольких клубов НБА Дарруна Хиллиарда, помог команде Перасовича восстановить полный контроль над происходящим на площадке и преимущество в четыре-пять владений, которое она спокойно удержала вплоть до финальной сирены.

После сенсационной победы со счётом — 78:68, прервавшей 15-матчевую серию поражений басков в российской столице, их рулевой отмечал, в первую очередь, качественную работу своих баскетболистов в защите.

Ничего удивительного в этом нет, ведь 68 набранных очков стали для ЦСКА худшим показателем в текущем розыгрыше Евролиги, причём как в домашних, так и в выездных встречах. Благодаря безудержной энергии, заметному вкладу каждого исполнителя основной ротации и запредельной самоотдаче «Басконии» удалось отобрать у москвичей преимущество своего поля: теперь им обязательно необходимо выигрывать как минимум один из двух выездных поединков, которые запланированы на 24 и 26 апреля, чтобы продолжить борьбу за путёвку в «Финал четырёх».

Сделать это будет непросто, ведь в Витории-Гастейс любому коллективу приходится соперничать не только с подопечными Перасовича, но и с армией болельщиков численностью в 10—12 тысяч человек.

.@Baskonia overpowers CSKA Moscow 68-78 on Thursday night at Megasport Arena to even their best-of-five playoff series at 1-1



Highlights... pic.twitter.com/QZf1XB2ssD — EuroLeague (@EuroLeague) 18 апреля 2019 г.

«Нам о многом предстоит поговорить за закрытыми дверями, посмотреть в зеркало, понять, что мы можем изменить в самих себе», — сказал по окончании второго матча явно недовольный действиями своих баскетболистов Итудис, пообещавший, что ЦСКА сделает всё возможное, чтобы выиграть серию с «Басконией» в гостях, или, по крайней мере, вернуть её в Москву.

Время для анализа сложившейся ситуации и поиска путей выхода из неё у греческого специалиста есть, но им нужно распорядиться с толком: непопадания в «Финал четырёх» Евролиги в руководстве «армейцев» просто-напросто не поймут.