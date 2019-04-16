ЦСКА обыграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги
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Счёт матча — 94:68 в пользу ЦСКА.
Самым результативным в составе армейцев стал Серхио Родригес. Испанский защитник набрал 19 очков и сделал пять результативных передач.
В «Басконии» лидером был Шевон Шилдс. На его счету 17 очков.
Второй матч четвертьфинальной серии состоится 18 апреля в Москве. Команда, которая одержит три победы в противостоянии, выйдет в полуфинал Евролиги.
Ранее экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги.