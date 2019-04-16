Экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги

Экс-тренер сборной России по баскетболу Василий Карасёв в беседе с газетой «Известия» оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги, где армейцам предстоит сыграть с «Басконией» из испанской Витории.

«В этом сезоне армейцы не так стабильны, как в предыдущие пять-шесть лет», — сказал Карасёв.

По его словам, по составу и набору звёзд «Баскония» лишь немного уступает ЦСКА.

Как считает эксперт, это будет настоящая битва, очень сложное испытание для армейцев, которые тем не менее всё же должны выйти победителями.

«Всё-таки опыт серьёзных игр на их стороне. Главное — избежать травм лидеров», — добавил Карасёв.

Ранее Карасёв оценил шансы национальной команды на чемпионате мира 2019 года.