Экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги

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Экс-тренер сборной России по баскетболу Василий Карасёв в беседе с газетой «Известия» оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги, где армейцам предстоит сыграть с «Басконией» из испанской Витории.
Экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги
  • РИА Новости

«В этом сезоне армейцы не так стабильны, как в предыдущие пять-шесть лет», — сказал Карасёв.

По его словам, по составу и набору звёзд «Баскония» лишь немного уступает ЦСКА.

Как считает эксперт, это будет настоящая битва, очень сложное испытание для армейцев, которые тем не менее всё же должны выйти победителями.

«Всё-таки опыт серьёзных игр на их стороне. Главное — избежать травм лидеров», — добавил Карасёв.

Ранее Карасёв оценил шансы национальной команды на чемпионате мира 2019 года.

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