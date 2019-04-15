Экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы национальной команды на ЧМ-2019
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- РИА Новости
Как отметил эксперт, без травмированного Дмитрия Хвостова будет тяжело, но не стоит драматизировать.
«Команда должна ещё больше сплотиться в отсутствие Димы. Простой пример — сборная Сербии, которая отправилась на Евробаскет-2017 практически без всех своих главных звёзд и смогла дойти до финала», — сказал он.
По его словам, всё будет зависеть от самих игроков, их желания, работы в защите.
Карасёв добавил, что у сборной России есть баскетболисты, способные дать результат.
Ранее защитник «Химок» Алексей Швед назвал фаворитов Евролиги.