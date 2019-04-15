Экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы национальной команды на ЧМ-2019

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Экс-тренер сборной России по баскетболу Василий Карасёв в беседе с газетой «Известия» оценил шансы национальной команды на чемпионате мира 2019 года.
Экс-тренер сборной России по баскетболу оценил шансы национальной команды на ЧМ-2019
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, без травмированного Дмитрия Хвостова будет тяжело, но не стоит драматизировать.

«Команда должна ещё больше сплотиться в отсутствие Димы. Простой пример — сборная Сербии, которая отправилась на Евробаскет-2017 практически без всех своих главных звёзд и смогла дойти до финала», — сказал он.

По его словам, всё будет зависеть от самих игроков, их желания, работы в защите.

Карасёв добавил, что у сборной России есть баскетболисты, способные дать результат.

Ранее защитник «Химок» Алексей Швед назвал фаворитов Евролиги.

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