Защитник «Химок» Алексей Швед назвал фаворитов Евролиги

Защитник «Химок» Алексей Швед в беседе с газетой «Известия» назвал фаворитов Евролиги.

«Сложно сказать. Наверное, «Фенербахче» и «Реал». У этих клубов самые сбалансированные составы», — сказал он.

Кроме того, Швед оценил шансы сборной России достойно выступить на чемпионате мира по баскетболу.

По словам спортсмена, всё будет зависеть от самой команды. Что касается группы, то Швед считает её вполне проходимой.

Сборная России сыграет с Аргентиной, Нигерией и Южной Кореей.

Ранее агент защитника сборной России по баскетболу и клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрия Хвостова Вадим Михалевский рассказал о состоянии игрока.