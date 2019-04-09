Агент защитника сборной России по баскетболу Хвостова рассказал о состоянии игрока

Агент защитника сборной России по баскетболу и клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрия Хвостова Вадим Михалевский рассказал о состоянии игрока.

«Дмитрий Хвостов приступил к первому этапу реабилитации, операция прошла успешно. Обычно процесс восстановления после такой травмы занимает шесть месяцев, но всё индивидуально», — заявил Михалевский в беседе с газетой «Известия».

По его словам, спортсмен сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира 2019 года, но форсировать свою подготовку он точно не будет.

Как отметил агент, если Хвостов почувствует, что не готов помочь сборной, то в Китае команде придётся обойтись без него.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал травму Хвостова.